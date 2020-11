Ameal sobre Villa: "Nadie le levantó la sanción"

El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, aseguró que el club no le levantó la sanción al futbolista Sebastián Villa, quien estuvo presente en el amistoso en el cual el conjunto dirigido por Miguel Russo se enfrentó a Arsenal. El delantero colombiano está acusado por su ex pareja de violencia de género, razón por la cual Boca lo suspendió hasta que la justicia se expida en la causa.

"Nadie le levantó la sanción", aseveró el mandatario de la entidad "xeneize", que destacó que el club tiene las facultades de no permitirle disputar partidos, como hizo hasta ahora, pero no de evitar que se entrene. "Tenemos un convenio colectivo de trabajo en el que el jugador está obligado a trabajar. Ni bien la justicia tome una determinación tomaremos una decisión", remarcó Ameal, que consideró que confía más en una actitud preventiva que punitiva. "Creo que siempre hay que educar, con la educación siempre se va a lograr algo", destacó el dirigente xeneize.

Villa está suspendido en Boca a la espera de que la justicia determine si fue culpable o no en el caso de violencia de género denunciado por Daniela Cortés, su ex pareja. Fernando Burlando, el abogado de Cortés, indicó en diálogo con TyC Sports que su defendida no interfirió en la situación del jugador respecto a la decisión tomada por el club. "De parte de Daniela no hubo ningún tipo de objeción ni se ha metido en el tema de cuándo jugaría o si lo transferían. No tendría problemas de que siga trabajando", expresó Burlando.

"La pericia psicológica es lo único que quedaría pendiente antes de la determinación de elevar a juicio la causa. Queda mucho camino por recorrer", completó el letrado.