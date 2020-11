Larreta con discurso de campaña en el coloquio de IDEA

Con un discurso de campaña, con propuestas a futuro y dejando claro que “la unidad de la oposición está fuera de toda discusión”, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, participó de la última jornada del Coloquio IDEA, que reúne a un sector de los empresarios más cercanos al macrismo.

Ante esa platea, el mandatario porteño volvió a criticar al gobierno nacional por su decisión de retomar un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y lo acusó de “avanzar sacándole un pedazo de los recursos” a su administración.

"Este tipo de diferencias no puede traducirse en discusiones personales y peleas política, porque si no la gente termina rehén", atizó y autoelogió su decisión de seguir "los caminos que corresponden, haciendo una demanda en la Corte, porque esto no puede romper el diálogo".

“La única manera de sacar al país adelante es si se termina la grieta", dijo el mandatario porteño desde el atril colocado en el centro de exposiciones de Costa Salguero y ante un ansioso auditorio virtual, al que llamó a “construir un destino compartido, una visión común” porque “hoy tenemos la oportunidad de hacer las cosas diferente”.



La unidad de la oposición

A pesar de tratarse de un encuentro de empresarios, las palabras de Larreta tuvieron un marcado componente político y con un tono más conciliador que la del ala más dura Juntos por el Cambio, encabezada por Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

Así y todo, aseguró que en Juntos por el Cambio no habrá grietas. “La unidad de la oposición está fuera de toda la discusión”, dijo desde un atril y ante un ansioso auditorio virtual que lo felicitó en el muro del canal que emitió su intervención por streaming.

Luego se expresó “profundamente convencido de que la única manera de sacar nuestro país adelante es si terminamos la grieta” y convocó a “lograr construir un destino compartido, una visión común”. “Hoy tenemos la oportunidad de hacer las cosas diferente”, añadió.

En el mismo sentido, recomendó que lo que el país necesita es “una visión compartida de lo que queremos de una Argentina a largo plazo, más allá de uno o dos mandatos" y pidió que “la alternancia democrática no se transforme en una rivalidad entre enemigos”.

En varios tramos de su discurso, Rodríguez Larreta recurrió al mentado “diálogo”, un tópico sobre el que insistió el director del Coloquio IDEA, Roberto Alexander, desde el inicio de las jornadas de debate.



También se refirió a la pandemia. Dijo que los siete meses de acuerdos con el gobierno nacional “refuerzan la importancia del diálogo, el trabajo en conjunto, la coordinación, incluso entre los gobiernos que provenimos de distintos espacios políticos".