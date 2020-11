El dólar contado con liquidación aflojó

El cierre de la semana terminó con aire fresco para la cotización del dólar contado con liquidación. El precio de este tipo de cambio negociado en las operaciones de compraventa de bonos bajó más de 3 pesos y finalizó en 165,31 pesos. La autoridad monetaria terminó la jornada comprando unos 30 millones de dólares para sumar a las reservas. De todas formas las presiones cambiarias siguen latentes. En el mercado paralelo la cotización del blue alcanzó un record de 178 pesos subiendo 7 pesos en la jornada y 11 pesos en la semana.

Las declaraciones del Ministro de Economía Martín Guzmán sobre medidas para facilitar las transacciones en el mercado de dólar financiero para que aumente su volumen y baje la volatilidad colaboraron para descomprimir tensiones.

La suba de tasas anunciada el jueves por el Banco Central junto a medidas para flexibilizar el acceso a las divisas para empresas exportadoras que requieren pagar deuda externa son otros elementos que ayudan para empezar a mejorar las expectativas.

Importaciones

Uno de los principales interrogantes entre empresas es qué ocurrirá con las nuevas regulaciones para las importaciones. Entre los operadores aseguraron que hubo empresas que ante la duda fueron a buscar cobertura cambiaria al dólar informal.

La normativa anunciada esta semana por el equipo económico reduce el monto de las compras al exterior que deben informarse de 500 mil a 50 mil dólares (es decir que ingresan casi todas las operaciones de importación).

El acceso a poder comprar dólares para importar queda supeditado a las aprobaciones previas del sector público. Los bancos deberán verificar que las empresas cuenten con los permisos establecidos en el sistema de monitoreo de importaciones y al mismo tiempo deberán notificarle al Central 48 horas antes de hacer el pago.

Desde la cámara de importadores se mostraron incómodos ante las nuevas regulaciones. Plantean que las operaciones con este tipo de anuncios se paralizan y generan un problema en distintos sectores. Argumentan que la falta de certidumbre sobe el valor del dólar para hacer la reposición de la mercadería pone un freno a la entrega de productos.

En el Banco Central aseguraron que las nuevas regulaciones no afectan la importación sino que tienen un fin exclusivamente estadístico. Explicaron que no se aplican nuevas restricciones. Lo que se hace es empezar a tener un registro de todas las compras al exterior, un problema que se arrastraba desde la gestión del macrismo, cuando se pusieron los controles cambiarios pero no se avanzó en la normalización informativa de las exportaciones.

Bonos y acciones

En el mercado de bonos se volvieron a registrar nuevas caídas de los títulos en moneda extranjera. Se destacaron las bajas de Bonares 2035 con una pérdida de 1,5 por ciento. El riesgo país no obstante mostró una leve mejora para cerrar la jornada por debajo de los 1400 puntos (se ubicó este viernes en 1396 unidades retrocediendo 0,9 por ciento).

En las acciones hubo rebote importante de precios. La bolsa porteña terminó con un aumento de 1,6 por ciento. Pero donde se destacaron las subas fueron en la bolsa de Nueva York. Las empresas locales que cotizan en ese mercado anotaron rebotes de hasta el 8,3 por ciento. Entre las acciones que más subieron figuraron los bancos y las energéticas.

Esta semana tuvo cuatro días hábiles. El Banco Central pudo comprar divisas en el mercado cambiario en dos oportunidades y vendió en otras dos jornadas.

En total terminó con un saldo de venta neto de 60 millones de dólares y acumula intervenciones por 560 millones en lo que va del mes. La cifra resulta menos de la tercera parte de lo registrado durante todo septiembre cuando la autoridad monetaria vendió más de 1600 millones de dólares.