Toto Caputo se aferra a su maltrecho plan económico
Casi al mismo tiempo en que Javier Milei cerraba su discurso en el que admitió la dura derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses, Luis "Toto" Caputo salió a decir lo suyo. El ministro de Economía, uno de los ausentes en el desencantado búnker libertario, eligió expresarse en X y dijo que el revés electoral no lo hará modificar su plan económico. La suba del dólar cripto fue la primera reacción de los mercados a la caída de LLA.
La suba del dólar cripto tras la derrota de Milei
Tras el cierre de urnas, la expectativa por los resultados de las elecciones bonaerenses comenzó a impactar en el valor del dólar cripto, la única versión de la divisa estadounidense que "trabaja" 24 por siete los 365 días del año. Y mientras crecían los rumores de una fuerte derrota de Javier Milei y la Libertad Avanza, el dólar superó los 1400 pesos.
Un lunes con amenaza de ser el infierno tan temido
Por Raúl Dellatorre
No habrá sido seguramente el escenario imaginado por el gobierno de Milei y su equipo económico el que se le presenta este lunes. Es curioso, ya que no había actor económico o político de este país que no imaginara, al menos como posibilidad, una salida traumática al proceso de megaendeudamiento en pesos que se seguía inflando, o a las presiones sobre el dólar que apenas se pretendían contener con medidas cada vez menos eficaces y confiables. Pero el resultado electoral de este domingo aceleró los tiempos y "el escenario tan temido" quedará a la vista. ¿Tiene el gobierno un plan B para enfrentar la situación?
A cuánto cotiza el dólar hoy
El dólar oficial cotiza a $1340 para la compra y $1380 para la venta.
El dólar blue está a $1350 para la compra y a $1370 para la venta.