El chat de IDEA también hirvió con Martín Guzmán. 

El clima del establishment este año no quedó plasmado en los comentarios en off the record que realizan los empresarios en los pasillos del Sheraton de Mar del Plata. Por primera vez, el Coloquio de IDEA se realizó de manera virtual a través de una plataforma, y el termómetro estuvo dado por un muro público, en el que los ejecutivos comentaban con nombre y apellido. El ministro de Economía, Martín Guzmán, volvió a calentar el chat mientras hablaba, tal como había sucedido con el presidente Alberto Fernández.

Dejando clara la preferencia por Juntos por el Cambio que identifica a los empresarios reunidos en IDEA, los ataques se dieron durante el discurso del Canciller Felipe Solá y en un almuerzo virtual con Mariano Recalde, mientras que en los paneles donde participó Horacio Rodríguez Larreta y los ex ministros de Cambiemos, Hernán Lacunza y Susana Malcorra, el empresariado se deshizo en elogios.

Martín Guzmán

“Guzmán sigue viviendo en Estados Unidos”, escribió Ricardo Beller, socio del estudio Marval O´Farrell. “Cómo se nota que vivió sus últimos 17 años en USA”, agregó Alberto Pizzi, presidente de Securitas Argentina. “Señor Guzmán, usted es un funcionario público, no elegido por el voto, diga claramente cuántas son las reservas líquidas del Banco Central”, escribió Eduardo Ferrer de Ágere Gestión Integral. Cuando el ministro se refirió a que la inflación bajará 20 puntos con respecto al récord de 2019, Marcelo Rodríguez, director de Sinteplast, escribió: “La inflación está en cuarentena”.

La diferencia entre los comentarios sobre lo expuesto por Guzmán y los escritos mientras hablaba el presidente, que aceptaron asistir y disertar en el Coloquio, fue que en el caso de Guzmán los organizadores de IDEA intercedieron para bajar el tono. Roberto Murchison, presidente de IDEA, frenó la catarata de críticas al escribir: “Valoro mucho la participación del ministro”. Desde ese comentario y en adelante, otros representantes de la entidad fueron en la misma línea, como Gastón Remy, Mariano Bosch (Adecoagro) y Javier Goñi (Ledesma).

“Los comentarios eran vomitivos”: así lo calificó un miembro del Gobierno, quien leyó cada uno, aunque dijo que, en la intimidad, los organizadores de IDEA “tienen mejores intenciones”.

Más allá de las intenciones de los comentaristas, Martín Guzmán mantuvo su tono tranquilo y didáctico a través de toda su intervención, donde no se privó de corregir en varias oportunidades las incorrecciones que el entrevistador intentaba colar en las preguntas.

Cambiemos

Por el contrario, ante el discurso del Jefe de Gobierno porteño, todos los comentarios fueron positivos. “¡Excelente intervención de Horacio Rodriguez Larreta!”, escribió Marcelo Scaglione, CEO de NuevasIdeas. “Muy buen mensaje de Larreta”, agregó Miguel Blanco de Swiss Medical Group. “Eso es lo que necesitamos”, resaltó Jose Reboredo, director de SGC.

En la misma línea se sucedieron decenas de mensajes positivos hacia Susana Malcorra, ex Canciller durante el gobierno de Mauricio Macri. “Brillante como siempre”, escribió María Luisa Fulgueira, CEO de Daltosur, entre otros tantos mensajes. Posteriormente, hubo fuertes rechazos al discurso del actual Canciller, Felipe Solá, con chicanas. “¿Podrá Malcorra explicar lo que quiso decir”, escribió Facundo Favelukes, presidente de Broadcast Video Solutions (BVS), que también se había esforzado en las críticas a Alberto Fernández.

Los comentarios más llamativos fueron las decenas de elogios hacia Hernán Lacunza, ex ministro de Economía del gobierno de Cambiemos, quien decidía la economía hace tan solo un año, responsable de la reintroducción del cepo cambiario y del reperfilamiento de la deuda en pesos. “¿Si tenemos gente tan capaz como la que estamos viendo en este Coloquio, como no logramos salir adelante?”, escribió Ricardo Beller. “Es fundamental que el gobierno tenga un consejo asesor como en pandemia, y se hagan los cambios que el consejo demanda, Hernán sería ideal para esta función”, agregó Ignacio González García, síndico titular de S.A La Nación. Ninguno explicó por qué, cuando Lacunza tomaba todas las decisiones, Argentina entró en picada en la debacle.