Máximo Kirchner: "Hay compañeros y compañeras a lo largo y a lo ancho del país"

El presidente del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, analizó el significado de este 17 de octubre atravesado por el distanciamiento social. "Habrá que pasar esta fecha de la manera más ordenada posible para evitar contagios", sostuvo. Cuestionó a la oposición, que "debería ser mucho más humilde", y sentenció que el Gobierno maneja la economía, a pesar de la presión de los mercados.



"Esta situación inédita es muchas veces opresiva y agobiante para el conjunto de la sociedad. La marcha dice 'todos unidos triunfaremos' pero hay que estar con distancia social. Lo que más nos preocupa es que la enfermedad se siga propagando. Nadie esperaba esto el 17 de octubre del año pasado", expresó. "Hay que tener paciencia y prudencia, vamos a salir adelante, más rápido todavía con conducta y voluntad."



El Día de la Lealtad comenzó con una caravana de Camioneros. Máximo Kirchner confirmó su presencia para el acto en la CGT de esta tarde. "Vamos a ir adonde hable Alberto (Fernández). Hay compañeros y compañeras por todos lados, a lo largo y a lo ancho del país."

La vuelta de Macri

La vuelta de Macri a la escena política "no es una buena ni mala noticia" para el Gobierno. "Es el máximo referente de la oposición, el expresidente, hace menos de un año gobernaba los destinos de la Argentina. Quizá sea la voz más fuerte de la oposición. No es bueno ni malo que aparezca", completó.



"Hay que sacar a la Argentina adelante ante algo muy complejo como la pandemia. Hay que tener en cuenta las apreciaciones, las declaraciones" de Macri para saber lo que piensa la oposición, agregó.



Además, expresó: "Durante mucho tiempo el anterior gobierno consideró que era mejor confrontar con la hoy vicepresidenta, y ahí están los resultados electorales. Hicieron un desastre y hoy pretenden dar clase. La soberbia que tienen es formidable. La gente es la principal damnificada por la actitud de los sectores que se llevaron puesto al país. Macri no tuvo responsabilidad como presidente, menos la va a tener como oposición".



"Este es un momento muy complejo a nivel mundial, no es la Argentina sola. Por eso el comportamiento de los sectores de la oposición y del poder deberá ser menos soberbio. El comportamiento de la oposición debería ser mucho más humilde porque hablan como si pudieran mostrar algo y no tienen nada de su gestión para mostrar más que desaciertos y un expresidente que pareciera de teflón”, concluyó.

"La pandemia es la principal acechanza"

"La principal acechanza hoy es la pandemia. Después de eso se desatan diferentes frentes. Pero la principal es la pandemia, las características de la enfermedad, su propagación. Hemos visto el comportamiento de la oposición durante el episodio pandémico: una marcha tras otra, tratando obviamente de sacar provecho. Y los mercados también aprovechan. Vemos día a día las presiones devaluatorias", analizó.



Según él, "el 70, 80 por ciento de la gestión está bajo el efecto de la pandemia". Es "un hecho inédito", causa "cansancio y agobio", con "miles de pibes y pibas sin ir a la escuela que la pasan mal en su casa" y tienen "la sensación de un año perdido". "Habrá que ver el tema del trabajo joven", puntualizó.

"Es un mal momento para la humanidad y para el país, una situación que demora y complejiza y no hay que perder la sensibilidad necesaria con el que la pasa mal."

"La economía la maneja el Gobierno"

"Hay que gobernar en este momento difícil. Vemos una puja distributiva. Pasó a la inversa con Macri, cuando se devaluó el poder adquisitivo de los trabajadores", dijo. "Los mercados quieren seguir gobernando. No entienden que la gente se expresó en las urnas. Obviamente son parte, pero no pueden conducir. La economía la maneja el Gobierno", sentenció.

“Macri acaba de decir: 'Le dí la administración de la economía a los mercados financieros'. ¿Es racional ceder el poder del presidente del manejo de la economía a los mercados? ¿Como se explica eso?”, se preguntó.



Auguró una "recuperación lógica" cuando se disipe la pandemia. "Estamos viendo cómo los mercados intentan posicionarse para apropiarse de lo que genere esa recuperación económica”, añadió.

“Me acuerdo de que en la última parte del gobierno de CFK se hablaba mucho del dólar blue. Después llegó un ministro de Economía que pensaba que el mercado funcionaba con ese dólar y no era así."

"Arreglamos el desastre con los acreedores y parece que fuera un dato menor. Es un gran logro. La lógica macrista no funcionó. Hubo bicicleta, no invirtieron ni generaron trabajo", comparó.



No obstante, "no dejan de presionar si quiera en pandemia". "La gestión está marcada por la pandemia y hablan a la marchanta; así justifican las presiones del sector financiero sobre el Gobierno", criticó. Cuestionó, además, el "cuidado" de los medios en torno al macrismo y especialmente a María Eugenia Vidal, "quien perdió por 20 puntos en la provincia de Buenos Aires", lo que demuestra que "algo no funcionó".

"Lo importante es tener un gobierno que defienda los intereses de la mayoría"

"Macri rompió el contrato electoral: en 2015 decía una cosa e hizo otra. Alberto quiere hacer lo contrario. Hay gente que nunca va a votar al peronismo, así como hay gente que no votará a la derecha, lo importante es tener un gobierno que defienda los intereses de la mayoría", opinó.

"Hay gente que cree en un mundo con despidos, bajas jubilaciones, y nosotros queremos un mundo con más estabilidad. Hay gente que sale a trabajar a riesgo de contagiarse mientras corre el peligro de que la despidan o le bajen el salario. La sociedad debe frenar esos avances."

Añadió: "La Argentina somos todos y todas. Un país necesita de su gente. La producción necesita del consumo de la sociedad, de cosas que movilizan la economía. Hubo un esfuerzo enorme con el IFE y el ATP para no caer en la desocupación. Eso beneficia a sectores populares y medios, lo mismo que congelar las tarifas en esta situación".

"Algunos criticaban el estilo o la forma de la expresidenta y decían que eso hacía que de ciertos sectores hubiera molestia. Los modos de Alberto son otros y la reacción es la misma."



El FMI

"Sé lo que hizo el FMI en la Argentina. Hubo una intención de financiar la reelección de Macri. El FMI prestó 44 mil millones y así quedó el país, el Fondo tiene una gran responsabilidad y esperamos que permita salir adelante", dijo en otro pasaje de la entrevista.



Continuó: "Si nos dejan producir vamos a poder afrontar lo que se tenga que afrontar, no con recetas que hagan estallar el país. Deben disculpas por haber financiado la campaña de Macri. Con semejante apoyo de factores de poder perdió. Gobernó muy mal para perder aún con ese apoyo".

Se refirió también al debate por el aborto legal: "Voté por el sí en 2018, la posición es más que clara. Se verá cuál es el momento para dar la discusión. En Diputados sería factible su aprobación, si vemos los números". Envío un abrazo a Sergio Maldonado, en el aniversario de la aparición del cuerpo de Santiago.