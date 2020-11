Elecciones en Bolivia: “El MAS mantiene su caudal”

Oscar Laborde, presidente del Parlasur y titular del Observatorio de la Democracia de ese organismo, habló con PáginaI12 desde Bolivia, a 24 horas de las elecciones presidenciales. Consideró que la gran nota de la jornada será la ratificación electoral del MAS, aunque está por verse si la victoria sirve para evitar un ballotage, y definió como “grave” lo ocurrido con el diputado Federico Fagioli, detenido ilegalmente por el gobierno de facto.

“Hay mucha expectativa para mañana”, dijo Laborde desde La Paz. “El gran dato político de esta elección es que el MAS mantiene su caudal”, subrayó. Estimó que nadie duda de que la fuerza de Evo Morales, que lleva como candidato a Luis Arce, será la primera opción en las preferencias.

“Es todo un dato porque pasó un año desde las anteriores elecciones y el golpe de Estado y el MAS sufrió el derrocamiento del presidente y el exilio obligado de Morales y muchos dirigentes, y sin embargo no sufrió divisiones y va unido a los comicios de mañana”, detalló. Se estima que mañana Arce saldrá vencedor, seguido por el expresidente Carlos Mesa. La duda es si la diferencia permitirá a Arce ser electo en primera vuelta o si habrá un ballotage que reuniría el voto anti-MAS, lo cual perjudicaría sus chances.

Un tema central pasa por el escrutinio. Laborde remarcó que “nos interesa que se respete el resultado” y que para “eso es importante esperar el conteo definitivo”, con lo que le restó importancia a la Direpre (Difusión de Resultados Preliminares), la tecnología implementada por el gobierno boliviano para el conteo rápido. “No podemos tener ninguna certeza hasta que no se cuenten todos los votos, no hay que guiarse por el Direpre”, destacó.

Finalmente, se explayó sobre el incidente con Fagioli, quien integra el equipo de veedores de las elecciones: “Entró por Cochabamba sin problemas y lo retuvieron, usaron una camioneta sin identificación, se lo llevaron secuestrado y además golpearon a un funcionario de la embajada, hablamos de un un hecho grave”. Fagioli fue liberado en la madrugada y fue a la embajada argentina en La Paz.