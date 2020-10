75Octubres: un ataque masivo al acto por el Día de la Lealtad

Un masivo ciberataque derribó los servidores de 75octubres.ar y la página no respondió, mientras cientos de miles de personas intentaban ingresar al sitio para participar del acto por el Día de la Lealtad. Para el subsecretario de Asuntos Políticos, Miguel Cuberos, que participó de cerca en la organización, se trató de "una provocación y una manera de hacer daño". "No es un hackeo tradicional sino un ataque cibernético sincronizado", explicó el funcionario en la puerta de la CGT. Igualmente, todo el acto se transmitió en vivo por las redes sociales oficiales de la organización.

El sitio estaba pautado para comenzar a funcionar a las 13. Hacía más de una semana que en la página web estaba disponible con un contador con los días, horas minutos y segundos que faltaban para el inicio. En la organización calculan que alrededor de 7 millones ya habían accedido en los días anteriores y para este sábado esperaban que un millón y medio de personas se conectaran para seguir todas las actividades por el Día de la Lealtad. Algunos minutos después de las 13 de este sábado, en la pantalla inicial comenzó a figurar que el sistema estaba caído por un "ataque masivo".





Un rato después de que dejara de funcionar la plataforma, Cuberos dio explicaciones de lo que estaba sucediendo: "Hubo quienes pudieron ingresar, pero otros muchos se han quedado afuera porque hay 40 servidores al mismo tiempo, y eso genera un cuello de botella". Igualmente, remarcó que que durante toda la jornada hubo "un equipo de seguridad cibernética que trabajó" para solucionar el problema. En diálogo con Página/12, el funcionario reflexionó sobre lo sucedido: "La batalla por la construcción de sentido la seguiremos dando desde todos los ángulos, en la calle y en el mundo digital más allá del ataque de hoy".

"Los ciber gorilas no descansan pero nada va a opacar la fiesta", declaró el titular del Partido Justicialista (PJ), José Luis Gioja. "Este ataque no se le ocurrió a alguien hoy a la mañana, sino que hace varios días que lo están planificando", disparó el diputado. Aunque también dejó un mensaje optimista en la previa del discurso presidencial: "Vamos a celebrar igual, aunque a los ciber gorilas no les guste ver a los peronistas festejar".



La hipótesis que manejaron los expertos que trabajaron durante toda la jornada fue que se trató un ciberataque masivo al servidor desde distintas partes del mundo. Alfredo Moreno, profesor de la Universidad Nacional de Moreno e ingeniero en Arsat, contó que "cada vez que se intentó levantar el sitio, la lluvia de misiles, en formatos de bytes, lo voltearon" y en ningún momento pudo restablecerse. Según explicó a este diario, esto sucede cuando "un ejército de servidores manejados por robots tiran de forma permanente un acceso a la dirección IP que tiene el servidor de 75octubres.ar. Cada robot puede tirar miles de accesos por segundo". Así, "se satura el servidor web que no puede atender tantos accesos simultáneos", agregó.



Sobre el origen de los ataques, este especialista señaló que pueden venir de distintas partes del mundo. En caso de querer bloquearlos, considera que "sería un conflicto internacional porque habría que cerrar todas las IP que vienen de Estados Unidos o Canadá, o cualquier otro país de donde provengan los ataques". Por otro lado, indicó: "Sabemos que las personas que están generando violencia y odio atrás de todo apoyo al Gobierno tienen los recursos necesarios para generar estos ejércitos". "Del punto de vista tecnológico es muy fácil de hacer", agregó.

El sitio web 75octubres.ar estaba pensado para generar un lugar de encuentro entre las distintas personas que hayan querido participar del acto del Día de la Lealtad pero por la pandemia debían quedarse en sus casas. Tenía la opción de registrarse con un nombre o un apodo y la provincia, sin más datos personales. También daba para elegir distintos avatares con la clásica simbología del peronismo, como el bombo o fotos de Eva Perón, del general y también de Néstor y Cristina. Los usuarios podían elegir en qué lugar ubicarse y figurar virtualmente ahí, con el avatar que hayan elegido, durante el acto. Fuentes de la organización contaron a Página/12 que la idea de esto era "no perder el lugar de encuentro. Que cada uno pueda encontrarse con sus compañeras y compañeros en el lugar que suelen hacerlo".

A pesar de los ataques cibernéticos, el pueblo peronista siguió el acto en todas las redes sociales oficiales y escuchó el mensaje del presidente Alberto Fernández. Algunos eligieron manifestarse en caravanas por sus ciudades, pero los dirigentes y la organización reiteraron que la convocatoria oficial era por las plataformas.