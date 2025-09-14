El presidente Javier Milei, quien había sido anunciado como “estrella” del festival Viva 25 organizado por VOX en España, tuvo que cambiar sus planes tras la dura derrota en las elecciones legislativas bonaerenses y el escándalo por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y finalmente participó del evento de este domingo por videoconferencia, desde Argentina.

Milei comenzó su discurso, de apenas 5 minutos, con una justificación de su ausencia en el Palacio de Vistalegre de Madrid, donde se llevó adelante la cumbre ultraderechista. “Quiero que sepan que mi corazón está con ustedes y que hoy, circunstancialmente, físicamente, me ha tocado estar en mi país defendiendo con uñas y dientes los logros de esta gestión”, señaló.

Luego de agradecerle al líder de Vox, Santiago Abascal, por la invitación y por haberlo recibido "siempre" aún cuando "todos" le "daban la espalda", Milei dedicó unas palabras sobre el asesinato del activista trumpísta Charlie Kirk, a quien definió como un “mártir de la libertad”.

“Lamentablemente, este hecho sólo fue una prueba gráfica más de lo que es verdaderamente la izquierda en su estado puro, odio y resentimiento”, aseguró el mandatario, y agregó: “Paradójicamente, este atentado fue perpetrado y celebrado por los mismos que nos acusan de violentos a nosotros, que lo único que hacemos es expresar con vehemencia la veracidad de nuestros argumentos”.

“Tanto a Kirk como a cualquiera de nosotros, los izquierdistas y los progres nos tildan de ultras o extremos, cuando en realidad somos así porque no queremos a delincuentes adueñándose de nuestras calles, no queremos una invasión migratoria, no queremos que quemen y destruyan nuestras ciudades y tampoco vamos a aceptar que nos disparen por decirles lo que pensamos”, insistió el Líder de La Libertad Avanza, victimizándose.

Y concluyó: “En definitiva, si nos atacan es porque estamos haciendo lo correcto y estamos cerca de lograr vencerlos en los planos políticos, sociales, culturales y económicos”.

Finalizado el discurso por video de Milei, Abascal tomó el micrófono para dedicarle unas palabras de apoyo y agradecimiento. “Queremos mandarte toda nuestra fuerza, todo nuestro ánimo en estos momentos en que muchos se están juntando para tratar de hacerte daño. Tienes todo nuestro respaldo”, expresó el líder de Vox.

Milei había sido anunciado como un invitado estrella en la cumbre de este domingo, como parte del despliegue internacional de la ultraderecha europea, que desde hace un tiempo busca extender su influencia hacia América Latina.

Sin embargo, tras la dura derrota electoral en los comicios del pasado domingo en la provincia de Buenos Aires y el escándalo de las coimas en ANDIS que tienen como principal protagonista a su hermana, Karina Milei, los asesores presidenciales convencieron al mandatario de cancelar su viaje a España y participar de forma remota, por videoconferencia.

Milei ya pisó suelo español cuatro veces desde que asumió, pero siempre con la misma lógica: viajar para participar de actos partidarios de la ultraderecha, nunca en calidad de visita oficial.