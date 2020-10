Pepe Mujica: "La excesiva concentración de la riqueza termina siendo una amenaza para la propia democracia"

"La excesiva concentración de la riqueza termina siendo una amenaza para la propia democracia", opinó este sábado el ex presidente uruguayo Pepe Mujica, al señalar cómo condicionan las diferencias sociales el libre desarrollo de las sociedades.

"En general a mayor concentración de recursos, mayor influencia indirecta se tiene. Ese es uno de los peligros más fuertes de la democracia contemporánea", dijo el ex mandatario en la primera entrevista que llevó a cabo el nuevo canal de noticias IP.



Los gobiernos, explicó Mujica en ese sentido, "necesitan obtener recursos que vienen de afuera y de repente, para conseguir inversión, les tienen que dar ventaja (a esos países) que no le dan a los nacionales".

En algunas naciones, advirtió el ex presidente, "ese lobby está como instituido, es una realidad tangible", por lo que "aquel viejo sueño jacobino de la revolución francesa 'queremos la igualdad' bajo nuestros techos se aleja cada vez más porque somos iguales teóricamente ante la ley pero todos sabemos que somos muy desiguales sobre todo en la partida de la vida".

"Yo creo que el sentimiento de igualdad no quiere decir que nos transformemos todos en ladrillos iguales y que todos comamos lo mismo y tengamos el mismo ingreso, sino que el sentimiento de igualdad significa tener las mismas oportunidades en el arranque de la vida y después cada cual dará lo que pueda", definió Mujica.

Consultado sobre la canción "Canguro" de Wos, donde el artista sostiene "y no hables de meritocracia, me da gracia, no me jodas, que sin oportunidades esa mierda no funciona", opinó: "siempre, va a haber excepciones pero en términos generales es así".

Libertad

Durante la entrevista, donde aprovechó para pedirle a "aquellos que tienen acceso a la cultura y a los medios" que no se olviden de los que "quedan al costado del camino" por "los olvidos propios de la sociedad de mercado", también se extendió sobre las distintas definiciones del concepto de libertad.

"La definición de libertad tiene varios planos", explicó. "Si es estrictamente científica, si creemos que por libertad somos capaces de construir nuestros propios deseos, nuestras propias inclinaciones, estamos equivocados. El libre albedrío no existe. Probablemente haya una serie de mecanismos interiores poco descifrables que nos gobiernan", indicó.

Ahora, "saliendo de lo estrictamente científico", aclaró, "considero que sos libre cuando gastas tiempo de tu vida en cosas que a ti te motiven". "Sos libre cuando gastas tiempo de tus horas de vida que se te van, y es bueno recordarlo, en cosas que realmente te producen afecto, satisfacción, compromiso, pasión", agregó.

Mientras "estás sometido a la ley de la necesidad", en cambio, "si se te multiplican las necesidades te vas a pasar la vida pagando cuentas y no te alcanza el tiempo para nada porque tenés cada vez más cuentas que pagar". Por eso, consideró el ex mandatario, "aprender a vivir con sobriedad es machetear tiempo para ser libre, es decir, gastar tiempo de tu vida en aquellas cosas que te gustan".

Cuarentena

Mujica, según contó, pasa sus días leyendo "alguna cosita", caminando por el campo y "chamuyando con la naturaleza". "Adoro la naturaleza y me doy el lujo de gastar mucho tiempo en mirarla y sentirla. Y en estos tiempos de pandemia me ayuda a conectarme con mi mismo", dijo.

Y explicó, sobre sus años de cautiverio: "Yo pasé muchos años guardado por ahí y tuve que aprender a galopar hacia adentro, a hablar con el que llevo adentro para pelear con la soledad. Y me quedó incrustado. Ahora necesito andar por la naturaleza tal vez como para mirarme a mí mismo adentro, tierra adentro".

Aunque ha avanzado en ese recorrido, reconoció, "aún le falta tiempo". "Creo que tendría que vivir unos cuantos añitos más. Por lo menos voy a hacer todo lo posible para que me quede el máximom (de tiempo de vida). Porque tengo muchas pasiones yo, sobre todo la de la política, pero amo la vida", agregó.

"Es un milagro haber nacido y como es algo tan cotidiano quizás no le damos valor pero cuando te vas acercando al hoyo te das cuenta que a pesar de todas las caídas y frustraciones la vida es hermosa y vale la pena vivirla con ganas y a todo trapo", sostuvo.

Por las dificultades de salud con las que convive desde hace años --según contó, tiene vasculitis Strauss, una rara enfermedad inmunológica que lo "ataca cada 5 o 6 años"-- se mantiene alejado en el campo para evitar el contagio de coronavirus ya que, según explicó, no se puede vacunar.



Para finalizar, el ex presidente aprovechó la oportunidad y disertó sobre el amor. "El amor, cuando es de joven, es medio volcánico. Y cuando sos viejo el amor es una dulce costumbre".

"Ese concepto del amor también no transcurre neutral a lo largo de los años. Se va metamorfoseando porque cuando va llegando la ancianidad lo que más necesitas es nada más y nada menos que dulce compañerismo. Porque los humanos somos gregarios, somos animales sociales, interdependientes y mucho más nosotros los varones, que nos demos cuenta o no nos demos cuenta siempre necesitamos una madre que nos ordene un poco sino somos un desastre", concluyó.

La entrevista completa