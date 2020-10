IP (Información Periodística): "Queremos volver a lo básico, que es informar"

Un drone desde el cielo que filmaba el Cabildo de Buenos Aires, en cuya fachada se reprodujo en mapping el logo de la señal, marcó el inicio de las transmisiones de IP (Información Periodística), el canal informativo multiplataforma que ayer vio la luz en la TV argentina. “Bienvenidas, bienvenidos, a esta noche de estreno”, invitó Noelia Barral Grigera, cuando el drone simuló ingresar al estudio desde el que se emite la señal, acompañada por Diego Iglesias y Gabriel Sued. “No planté un árbol, todavía no tuve un hijo, pero sí puedo decir que estoy inaugurando un canal junto a ustedes”, bromeó, o no tanto, Iglesias, fiel a su estilo. Inmediatamente, Sued subrayó el compromiso con el que nace IP. “Venimos -dijo- a hacer periodismo. No vamos a hacer un recorte de la información para fortalecer nuestro punto de vista. Vamos a dar toda la información para que ustedes se hagan su propia idea sobre las cosas. IP será sede de la tolerancia y de la diversidad y por donde pasarán todas las voces”. Así fue el comienzo de IP, la señal perteneciente al Grupo Octubre, “el primer canal de la argentina que tiene paridad de género, no solo al aire sino en todos los puestos de trabajo”, tal cual puntualizó Barral Grigera.



Bajo la idea de que la información sea el centro de la noticia, en un contexto mediático tendiente a la opinión, IP nació en la noche del sábado con una programación especial que combinó información y la presentación de su staff de periodistas. La programación estuvo conducida por Barral Grigera y Sued, la dupla de periodistas que encabezará diariamente el noticiero central de las 20 del canal, quienes bastonearon el lanzamiento con una escenografía detrás que proyectó -a través de grandes ventanales- el movimiento en vivo de la Plaza Mafalda, situada frente al estudio 2 de El Nueve, desde donde se emite la señal.

En el primer día, IP puso al aire informes especiales sobre distintas cuestiones, como género, internacionales y ambiente, sin olvidarse de uno dedicado al 17 de octubre de 1951. Además, el lanzamiento contó con una entrevista que Diego Iglesias le hizo al ex presidente de Uruguay José “Pepe” Mujica, profundizando no solo sobre la política, sino también sobre el amor y la amistad, entre otras cuestiones menos coyunturales pero más profundas. También el músico Pedro Aznar fue de la partida en el debut, en un reportaje a cargo de Maxi Legnani y Pía Slapka. IP se puede sintonizar en el canal 24 de Cablevisión y 24.5 de la TDA, y en más de una docena de cableoperadores PyMes provinciales. Además, en los próximos días se espera que la señal se incorpore a las grillas del resto de los operadores de TV Paga argentinos.

El lanzamiento de IP no solo sirvió para mostrar su cobertura sobre el Día de la Lealtad, con móviles en distintos puntos de la Ciudad que abordaron la pandemia y el regreso del transporte de larga distancia, entre otros temas, sino también como excusa para dar a conocer a su staff periodístico. Las parejas de conductores se fueron intercalando para presentar a los distintos columnistas especializados y corresponsales internacionales y provinciales que informarán a lo largo de toda la programación. Un esquema de presentación que sirvió para mostrar las 11 puestas escenográficas con las que cuenta el canal.

“Estamos felices de haber podido poner al aire IP”, le dijo a Página/12 un exultante Sebastián Rollandi, responsable de la nueva señal, tras el debut. “Estamos convencidos -agregó el director- de que con el canal se inicia una nueva etapa en el periodismo del país, intentado aportar diversidad de miradas y profundidad el análisis de los temas más importantes de cada jornada”. El desarrollo del contenido digital multiplataforma es una de las características de IP, presentada como la “primera señal nativa digital argentina”. La estrategia de lanzamiento alcanzó a 6 millones de personas a través de las distintas redes, según los datos brindados desde el canal. Las redes sociales de IP ya cuentan con más de 20 mil usuarios. La programación se puede ver también vía internet, ingresando a la web ip.digital.

Sesenta y nueve años después de la primera transmisión televisiva en el país, la pantalla chica argentina volvió a ser noticia con el lanzamiento de IP. La señal informativa del Grupo Octubre -editor de Página/12 y que cuenta con la AM 750, Mucha Radio FM 89.5, FM Octubre y las revistas Caras y caretas y El Planeta urbano- se suma a la voluminosa oferta de canales informativos con una propuesta que pretende ubicar a “la información en el centro”. Un objetivo con el que busca diferenciarse del resto de las señales de noticias de la Argentina, proclives a la “sobre editorialización” de la realidad.

“La gran pregunta es si entre tanta polarización hay lugar para un canal que no apuesta a eso. Yo espero que sí”, le contó a Página/12 Barral Grigera. “Me parece necesario -analiza la periodista- retomar algún cauce no tan altisonante en la discusión pública. Los argentinos nos movilizamos, protestamos, reclamamos, formamos organizaciones, todo eso que está en nuestro ADN. Por eso hay tanta oferta de canales de noticias, porque nos gusta estar informados y discutir. Ahora, también creo que es necesario bajar un poco la discusión pública, apoyándonos en el dato y la información. Obviamente que todos tenemos una mirada sobre lo que pasa, siendo que nos interesa la política, la cultura, la sociedad y la economía. Pero apostamos a volver a lo básico del periodismo, que es informar.”

La llegada de IP al sistema de medios posiciona a la Argentina como el país que cuenta con la mayor cantidad de canales informativos del mundo. En total, son siete los canales de noticias de la TV paga, ya que IP se suma a C5N, TN, A24, Crónica HD, Canal 26 y La Nación+. Un fenómeno muy propio de la cultura argentina, que habla no solo del interés ciudadano por la información, sino también de la puja mediática por la opinión pública. En ese ecosistema, IP intentará plasmar una programación diferencial, que sea capaz de escapar a la “bajada de línea” constante.

“Hay una propuesta que es bastante sencilla pero que en el periodismo de hoy es singular: hacer periodismo volviendo a las fuentes”, le detalla Sued a este diario. “Tratando de poner la información en el centro, que es el lema del canal. No nos pidieron algo distinto de lo que se dice en público. Nos piden que sea un lugar en el que haya espacio para todas las voces. Eso no quiere decir hacer un periodismo de neutralidad liviana, sino de profundizar, tratando todas las noticias con responsabilidad y seriedad. Es una buena fórmula para que todos vean a IP como un lugar en el que se hace periodismo profesional y comprometido”, subraya el periodista que debuta, al igual que Barral Grigera, en la conducción televisiva.

En busca de esa renovación, IP cuenta con una programación conformada por profesionales jóvenes pero reconocidos, mayormente provenientes de la gráfica y la radio, por lo que muchos están dando sus primeros pasos televisivos. Basta repasar su programación para constatar que IP consolidó una paridad de género como ningún otro canal argentino, no solo en cantidad de mujeres y hombres, sino también en los roles jerárquicos.

“Estamos super felices, es una oportunidad única e inesperada que se lance un canal en medio de una pandemia y en una crisis tan fuerte como la que se vive en Argentina y el mundo”, se entusiasma Diego Iglesias, que conducirá diariamente Otro día fabuloso, de 22 a 23.30. “Es una propuesta que además cuenta con una paridad de género muy interesante, con muchos periodistas que tienen poca visibilidad pero que son colegas que respeto mucho. En Otro día fabuloso tenemos la intención de hacer un programa periodístico, que aborde los temas relevantes de la coyuntura, pero en donde podamos abordar una agenda propia, que nos permita trabajarlos con mayor profundidad y desarrollo”, puntualiza el periodista que completará el prime time del canal.

La programación diaria de IP comenzará a las 6 am, con Amanece IP, un panorama informativo que dará las noticias más importantes de cada jornada y los principales servicios, a cargo de la locutora y conductora Delfina Ubierna. Ariel Alearte y Alejandra Martínez serán las caras de IP Noticias-Primera edición, en una primera mañana que a las 9 y hasta el mediodía le dará paso a Nicolás Artusi y Paloma Bokser, con Imagen positiva. Al mediodía, la segunda edición de IP Noticias será comandada por dos mujeres: Rocío Kalenok y Silvana Cataruozzolo. La tarde de la señal comenzará a las 14, con Pía Slapka y Maxi Legnani asumiendo la conducción de Somos PM hasta las 17, momento en el que lleguen Agustina Díaz y Nacho Corral para informar en el horario del regreso. Durante los fines de semana, IP contará con programas informativos y ciclos especializados en cultura, información internacional o adultos mayores.

Además de los y las conductoras, IP cuenta con un numeroso equipo de columnistas especializados: Patricia Chaina, Valeria Licciardi y Lupita Rolón (Interés General); Fernando Duclos y Juan Elman (Internacionales); Tamara Tenembaum y Paula Giménez (Género e Inclusión); Valeria Delgado y Mercedes Ezquiaga (Arte y Cultura); Paula D’Ambrosio (Adultos Mayores); Hernán Hougassian (Ambiente); Gabriela Dichiaro (Derechos Humanos); Agustina De Giovanni y Lendro Illia (Deportes), Leandro Renou (Economía); Patricia Blanco (Judiciales); Jeniffer Di Serio (Seguridad); Florencia Barbeira (Tecnología) y Andrés Fidanza (Política). El plantel de cronistas de exteriores se completa con Jorge Arruti, Martín Bustamante, Brenda Borovich, Montserrat Brizuela, Aldana Flores, Maia Komerovsky, Gonzalo Palese y Sol Rojas.

La programación de IP de hoy comenzará a las 13, cuando Giselle Zigante se ponga al frente de IP noticias. A las 14, Juani Velcoff y Lourdes Zuazo harán Club IP, para a las 16 darle paso a IP Global, en el que Fernando Duclos y Matías Morales analizarán la actualidad internacional. Desde las 17, Paula D’ Ambrosio tomará la posta con +IP, un programa dedicado a los adultos mayores. El mundo del arte y el espectáculo tendrá lugar a las 18 con IP Cultural, con la conducción de Valeria Delgado. Tras un programa especial a las 19, a las 20 llegará Ana Sicilia para ponerse al frente de IP Noticias. Todo lo que suceda en el mundo del deporte nacional e internacional se verá desde las 21, cuando Nacho Meroni, Rochi Cuenca, Agustín Belachur, Agustina De Giovanni y Leandro Illia hagan Deportivo IP. Luis Corbacho entrevistará a distintas figuras desde las 23, con El planeta urbano, para a las 23.30 darle paso al cierre informativo de cada día con IP/30.