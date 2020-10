Copa Libertadores: River Plate recibe hoy a Liga de Quito

En busca de un triunfo que le asegure el primer puesto del Grupo D de la Copa Libertadores, River Plate recibe desde las 21.30 (TV: ESPN 2) a la Liga Universitaria de Quito en el estadio de Independiente, por la sexta y última fecha de la zona. Por cuarta vez en las seis ediciones disputadas en el ciclo de Marcelo Gallardo, el Millonario quiere adjudicarse su grupo, beneficio con impacto en el cuadro de la fase final, que será sorteado este viernes. La partida de Lucas Martínez Quarta al fútbol italiano le dejó un hueco en la defensa al DT, quien resolvió que será ocupado en principio por el chileno Paulo Díaz.

"El equipo va a iniciar igual que la otra vez, pero con Paulo Díaz por Martínez Quarta", destacó Gallardo en la conferencia de prensa previa al partido ante Liga. "A Díaz lo veo mejor para cómo estamos nosotros jugando. Si bien Robert Rojas fue una muy buena alternativa y jugó en un muy buen nivel en el torneo pasado, el sistema de tres defensores también lo favoreció. Ahora lo veo mejor a Paulo para no tocar mucho el equipo", explicó así el entrenador de River la razón fundamental por la que optó por el ex jugador de San Lorenzo.



Más allá de esta decisión inicial, Gallardo dejó en claro que es algo provisorio y que el rendimiento de los jugadores marcará el futuro en el puesto. "Paulo Díaz es un jugador de selección e intento darle confianza. Esto es muy cambiante también y, en esa competencia interna, también es bueno que Robert Rojas tenga esa decisión de recuperar el lugar en el equipo", remarcó al respecto.

Asimismo, el Muñeco consideró que el partido ante la LDU será complicado. "Nos vamos a encontrar con un equipo que viene con más rodaje que el nuestro y que también intentará ganar el grupo. Será un partido duro, no va a ser fácil", resaltó Gallardo.

Cabe señalar que para lograr la zona y chocar con un segundo en la serie de octavos, River está obligado a ganar este martes, ya que un empate dejará a Liga como líder del grupo.



River, cuatro veces campeón de la Copa Libertadores (1986, 1996, 2015 y 2018) y finalista de la última edición, es el equipo más goleador del torneo con 18 tantos, 14 de ellos marcados al débil Binacional de Perú.



Por su parte, Liga de Quito, consagrado en 2008 de la mano de Edgardo Bauza, le aplicó al Millonario la única derrota (3-0) que registra en esta competencia en la altura de la capital ecuatoriana, el pasado 4 de marzo, antes del receso por la pandemia.

Por otra parte, Gallardo celebró que el inicio del torneo local, que tiene a River en el Grupo 3 junto a Banfield, Godoy Cruz y Central. "Estoy contento de que el fútbol argentino se ponga otra vez en actividad, me parece algo importante. De acuerdo a los tiempos que atravesamos, creo que intentaron hacer un torneo de lo más coherente dentro de las posibilidades", resaltó el técnico, que no quiso ponerse una presión extra por no haber ganado nunca el torneo local.

"Las desafíos son siempre los mismos, tratar de competir y tener el deseo de ganar. No importan las críticas por no haber podido obtener un torneo local. Algunos dicen que es una cuenta pendiente mía, pero es la de todos los entrenadores. A la Copa Libertadores siempre le dimos prioridad. El torneo argentino seduce, pero en muchos momentos no ha sido prioridad. En algunos estuvimos en la pelea, como en el último", destacó en referencia a la última Superliga que River perdió a manos de Boca tras haber llegado con tres puntos de ventaja a las últimas dos jornadas.

Probables formaciones



RIVER PLATE: Armani; Montiel, P. Díaz, Pinola, Casco; I. Fernández, E. Pérez, De la Cruz; J. Alvarez, Borré, M. Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

LIGA DE QUITO: Gabbarini; Perlaza, Guerra, Corozo, Cruz; J. Quinteros, Piovi, Villarruel, Muñoz; Sornoza, C. Martínez. DT: Pablo Repetto.



Estadio: Independiente (local River). Arbitro: Roberto Tobar (Chile).



Hora: 21.30. TV: ESPN 2.