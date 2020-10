Copa Libertadores: Racing y una definición muy peculiar en su grupo

Racing y Nacional (12 puntos cada uno) definirán este miércoles quién se queda con el liderato del Grupo F de la Copa Libertadores cuando disputen, en simultáneo desde las 19.15, sus respectivos partidos, el primero ante Estudiantes de Mérida (4) en Avellaneda y el segundo, con Alianza Lima (1) en Montevideo. La peculiar resolución de la zona se debe a que ambos elencos llegan igualados en puntos, goles a favor y en contra, por lo que el equipo que tenga un mejor resultado terminará como puntero.

Pero, ¿qué pasa si la igualdad persiste una vez finalizado los encuentros? En ese caso, lo que desempata es la cantidad de goles a favor de cada equipo como visitante, un ítem ya resuelto dado que ambos completaron sus tres partidos en esa condición. Y la marca favorece a Racing: 6 goles (2-1 en Venezuela, 2-1 en Uruguay y 2-0 en Perú) contra 5 de Nacional (1-0 en Lima, 1-0 en Avellaneda y 3-1 en Mérida).

Mientras tanto, Sebastián Beccacece no quiso confirmar la formación titular de su equipo en la conferencia de prensa que brindó este martes. "Existe la posibilidad de que (Nicolás) Reniero y Licha (Lisandro López) puedan jugar juntos. Cuando hay jugadores buenos, son compatibles. Cada partido es una prueba, apenas sumamos tres de Copa", adelantó el DT sobre la probable dupla de ataque. En cuanto al arquero, Beccacece se inclinaría por Gabriel Arias, quien volvió lesionado de la doble fecha de Eliminatorias (juega para la selección de Chile) pero ya "trabaja a la par del grupo".

"Estudiantes de Mérida ataca muy bien, suben sus dos laterales, sus externos bajan al centro y no dan referencia, abren bien la cancha. Es un rival exigente, la idea es pararse en su campo y no ser dañado", analizó el DT, quien también se mostró optimista por el arranque del fútbol local a partir del 30 de octubre. "Hemos entrenado las dos ultimas semanas con normalidad, eso es muy bueno para afianzar el estilo colectivo. Por suerte vamos a empezar a jugar de manera continua, eso nos va a dar estabilidad", afirmó.

Este será el primer partido de Racing tras la venta de Matías Zaracho, pieza esencial del esquema de Beccacece, al fútbol brasileño. "Es un jugador excelente, con ritmo, llegada al gol, despliegue, con una marcha más. Uno entiende la situación y cuando un futbolista puede crecer en lo contractual y en su carera, es difícil decir que no", manifestó el entrenador.



Por su parte, Estudiantes de Mérida, que tiene muchas chances de finalizar tercero y clasificar a la Copa Sudamericana, llegó a Argentina con varios casos positivos de coronavirus en su plantel, aunque sin riesgo de contagio porque ya pasaron más de dos semanas de la infección. "Lamentablemente hace 15 días cuando llegamos de Lima tuvimos un brote con muchos jugadores infectados, que por suerte fueron asintomáticos", explicó el entrenador de Estudiantes, Martín Brignani.

"Tenemos la habilitación por parte de Conmebol, no hay que entrar en ese juego lo que está bien o mal. Los 19 jugadores que viajaron están en condiciones de jugar y los cinco que no fueron habilitados no viajaron. La gente de Racing tiene que estar muy tranquila porque hicimos todo lo que se nos pidió y no hay ningún inconveniente para jugar el partido de mañana", concluyó el DT marplatense, quien aclaró que no recibieron "ninguna queja" del lado del club de Avellaneda.

Formaciones, hora y TV

RACING CLUB: Arias o Ibáñez; Pillud, Sigali, N. Domínguez, Mena; Miranda; Solari, Rojas, Fertoli; Reniero, López. DT: Beccacece.

ESTUDIANTES DE MERIDA: Araque; Manríquez, Plazas, Del Castillo, Marrufo; Lobo, C. Rivas, Meza, Flores; J. Rivas, Mena. DT: Brignani.

Estadio: Racing. Arbitro: Andrés Cunha (Uruguay). Hora: 19:15. TV: ESPN 2.