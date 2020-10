Residentes y el arco político salteño festejaron la victoria del MAS

La contundente victoria del Movimiento al Socialismo (MAS) que consagró a Luis Arce como el presidente electo del Estado Plurinacional de Bolivia también se festejó en la provincia de Salta. La colectividad boliviana residente en la ciudad Capital festejó el triunfo. El 80% de los votos emitidos en este distrito fueron para la fórmula ganadora.

En tanto, en el arco político de Salta hubo manifestaciones del gobernador Gustavo Sáenz, el ex gobernador Juan Manuel Urtubey y de la totalidad de los dirigentes del Frente de Todos.

Rubén Panoso, residente boliviano en la ciudad de Salta, enfatizó ante Salta/12 que la victoria obtenida significó "volver a la democracia en Bolivia", y que se puso fin a la persecución, el agravio y la corrupción que sufrieron con el gobierno de facto de Jeanine Añez, iniciado el 11 de noviembre de 2019.

Durante este tiempo "no había modo de expresarse por uno mismo", afirmó Panoso, quien consideró que las organizaciones forjaron la victoria junto a un "gran trabajo" que hizo el ex presidente Evo Morales desde Argentina. "Volveremos a la senda del progreso del cambio en Bolivia", afirmó manifestándose "muy contento".

Panoso contó que en Salta trabajaron para aportar a este triunfo a fuerza de voluntad y con sus propios recursos. Con ello, lograron que de las 1049 personas que votaron en la ciudad de Salta, 749 lo hicieran por el MAS. En la Capital estuvieron habilitadas 2333 personas para sufragar.

Miembros de la colectividad boliviana en el cierre de campaña del MAS en la ciudad de Salta

En relación al Consulado de Bolivia en Salta, el residente dijo que desde que fue nombrado cónsul Agustín Saavedra Zambrana en diciembre del año pasado "no se pudo conversar siquiera".



En esa misma línea, el integrante de la Nueva Colectividad Boliviana en Salta, Marcelino Céspedes, manifestó que la gestión del gobierno de Añez "no se ha visto mucho movimiento hacia la colectividad boliviana por el cónsul nombrado" y sólo tuvieron un acompañamiento desde el agente consular Mauricio Espinoza.

Céspedes dijo a Salta/12 que esperan a un nuevo cónsul con el que puedan trabajar y plantear las expectativas y necesidades como comunidad boliviana en Salta. Entre las demandas, está la creación de una sede propia para las colectividades.

Señaló que están muy felices con el triunfo de Arce, aunque reconoció que él no esperaba una amplía victoria "porque pensé que la gente no iba a darnos esa satisfacción con su voto". "En Salta estamos muy felices de que la gente se haya llegado a pesar de los cambios en el lugar del sufragio", insistió.

Dos veces se cambió la sede de votación, finalmente se estableció que las mesas estarían habilitadas en la Escuela Agrícola, lo que complicacó el traslado de los votantes, puesto que el establecimiento se encuentra retirado, en la zona sur de la ciudad.

María Florencia Tolava, miembro de la colectividad boliviana y docente de la Universidad Nacional de Salta afirmó que se festejó el triunfo del indigenismo que representa "la recuperación de los derechos de la ciudadanía campesina e indígena".

El festejo de todos

El arco político de Salta también se pronunció. Urtubey y el ex vicegobernador Miguel Isa saludaron la holgada victoria del MAS, cuyos datos oficiales se esperan para hoy.

En su cuenta de Twitter, el ex gobernador saludó al pueblo boliviano "por su expresión democrática y soberana". Felicitó a Arce y le deseó "éxito en este momento tan difícil que vivimos en Latinoamérica". La expresión fue acompañada por una foto junto al presidente electo que se tomó en 2018 durante la visita del economista a la provincia por invitación del Partido Justicialista.

Cuando se cometió el golpe de estado contra el gobierno de Evo Morales, el ex gobernador no se manifestó inmediatamente. Recién lo hizo cuando la ex cónsula de Bolivia que estaba en Salta, Jacqueline Mendieta, denunció públicamente que tanto ella como su familia habían recibido amenazas de muerte.

Por su parte, Miguel Isa dijo tener una "enorme alegría con el triunfo del MAS". Destacó la figura de Evo y aseguró que el "Estado Plurinacional hermano retoma con el presidente electo Luis Arce Catacora un camino interrumpido por intereses antidemocráticos". Finalizó con un "¡Viva Bolivia!".

"Uno de nuestros queridos países hermanos, celebra la democracia en esta nueva elección", dijo el gobernador Gustavo Sáenz, sin nombrar a Morales. El saludo fue dirigido a Arce y al vicepresidente electo, David Choquehuanca.

Para cuando la derecha boliviana tomó el poder por la fuerza, Sáenz ya era el gobernador electo de la provincia y no reconoció que fuera un golpe de Estado. Optó por bregar porque la situación en Bolivia "se tiene que resolver por canales democráticos".

Los referentes del Frente de Todos festejaron. El senador nacional Sergio Leavy señaló que "no hay lugar para gobiernos de facto" y celebró por una Latinoamérica Unida. Su par Nora Giménez destacó "con mucho orgullo" que los residentes en Salta se acercaron a la urna votando en su mayoría al MAS.

Proyecto de saludo protocolar

El diputado provincial del bloque Salta tiene Futuro, Adrián Valenzuela, envió un proyecto de resolución a la Cámara para que se eleven "los saludos protocolares" del recinto a Arce, "mano derecha y hombre de confianza del ex presidente Evo Morales".

Valenzuela agregó que la victoria del MAS también permite una reivindicación política a Morales "luego de once meses de proscripción, después de su dimisión en medio de una convulsión social que derivó a su persecución, discriminación y acoso ilegal político".

En la sesión de ayer también se expresó el legislador del Partido Justicialista, Manuel Santiago Godoy, que en 2018 trajo a Arce a Salta. "Ha sido extraordinario su triunfo y la continuidad de los movimientos populares", afirmó.

En cambio, el diputado del bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción, Gustavo Pantaleón, no estaba para festejos: "Hay mucha gente que tiene contactos estrechos", lanzó, y añadió que eso tendría que motivar conversaciones sobre los vínculos que se puedan generar entre Salta y Bolivia.

Enseguida recurrió a los lugares comunes: contó que a él le cobraron por entrar a Bolivia y dijo saber que "si uno va a un hospital nos van a cobrar absolutamente todo". "Si hablamos de igualdad que sea entre los pueblos, entre los argentinos y salteños a quienes yo represento, y los bolivianos”, concluyó.

En otro tono, la legisladora del Frente de la Victoria Isabel De Vita, felicitó al pueblo boliviano. Aseguró que el proceso electoral que se vivió fue la manifestación de "la historia en común" que une a los pueblos latinoamericanos. También se expresaron en el mismo sentido los diputados del mismo bloque Ramón Villa, Iván Mizzau y Jorgelina Juárez.