Claudia Stella

Libros de UNAHUR

La novela muestra la mirada desprejuiciada de Gabriela, una niña que vive en un suburbio del conurbano en los setenta, con matices profundos y a la vez ágiles. En su primera publicación, la autora logra construir un relato potente acerca de la identidad, una problemática muy cara a la historia argentina. La dictadura, los silencios, los orígenes, el amor, las contradicciones aparecen en la obra en la que lo no dicho muchas veces resuena más que lo abiertamente declarado. Compuesta por escenas breves "que se van ensartando en el hilo de esa voz que nunca pierde el tono, que a medida que trama también se detiene. Narrativa y lírica al mismo tiempo. Poética y política, El nombre de los caracoles es la novela de los que no tienen representación, de los que no son buscados, es la indagación feroz y conmovedora de una voz tímida y portentosa, la pregunta mítica del origen y el derecho a saber quiénes somos y de dónde venimos", describe sobre el libro la escritora Selva Almada.