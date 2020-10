Suspenden a un concejal de Pichanal y amenazan con destituirlo

El concejal Marco Antonio Domínguez, uno de los 9 legisladores de Pichanal (municipio del departamento Orán), fue suspendido por 15 días para preparar su defensa ante la acusación de sus pares de cumplir con una doble función incompatible como legislador y agente de la Municipalidad “en el área de liquidación de pagos, contratos y atención a personas”.



Así lo dispone la resolución que ayer aprobaron los ediles por 5 votos contra 4. El concejal acusado, hermano del intendente de Pichanal, Sebastián Domínguez, negó ante Salta/12 haber incurrido en una irregularidad y aseguró que hará las denuncias legales que correspondan, además de preparar su defensa en esta quincena de suspensión.

Marco Domínguez era el segundo de la lista del Frente Sáenz Gobernador en 2019. En primer lugar había asumido Tomás Yonovich, quien renunció a su banca tras ser nombrado secretario de Modernización de la Municipalidad.

“Fue un cargo que crearon”, dijo a este medio la concejala Graciela Castillo, una de las autoras del proyecto de suspensión. Si bien no habría una designación formal en algún cargo ejecutivo del edil Domínguez, Castillo indicó que hay trabajadores municipales que sostienen haber sido despedidos por el concejal, y otros empleados eventuales de la comuna aseguran que Domínguez fue quien les pagó, y que encima les abonó solo $1000 de los $4000 o $6000 que deben cobrar por mes.

“Ya veníamos viendo su comportamiento inadecuado en la Municipalidad con el pago de haberes, cuando salió a hacer todos los pagos a raíz de que el tesorero de la Municipalidad estaba aislado por covid”, dijo la concejala al sostener que igual situación habría acontecido respecto del intendente, “que está más de una vez ausente” en la Municipalidad. “En lugar de que tome posesión del cargo la presidenta del Concejo Deliberante, quien asume ese rol es el hermano”, denunció Castillo al apuntar a la presunta irregularidad cometida por los hermanos Domínguez.

“No tengo ningún nombramiento en el municipio según aducen. Como tienen mayoría intentan politizarlo para vender a la gente algo que no es y hay gente que no entiende del tema”, dijo por su parte el concejal Domínguez al negar que en algún momento la Municipalidad pichanalense haya quedado acéfala por ausencia de su hermano. “Nunca solicitó licencia, por eso no se pidió el reemplazo al Concejo Deliberante”, afirmó.

Internas y pases políticos

Cada uno por su lado, tanto Castillo como Domínguez dejaron entrever las internas y diferencias con el Ejecutivo Municipal. “Cuando asumimos el intendente no quiso darnos las llaves del Concejo. Y cuando inició las sesiones legislativas lo hizo con tres de sus concejales (incluido el hermano del jefe comunal), en un lugar distinto al recinto del Concejo”, recordó la legisladora.

Castillo es del Frente de Todos, por el que ingresaron 7 ediles, incluida ella. “Pero primero se pasó una concejal” al bloque oficialista Pichanal tiene Futuro. En la votación de este miércoles, también hubo un voto acorde al oficialismo, el de la presidenta del cuerpo, Johana Méndez, quien votó en contra de la suspensión de Domínguez. “Ella dijo que tenía miedo que la denuncien porque no hay pruebas contundentes”, dijo Domínguez al replicar lo acontecido en la sesión. Los números en la votación quedaron entonces 5 contra 4. Para poder tomar una determinación luego del juicio político contra el concejal, se precisan los dos tercios, o sea 7 votos, que hasta ahora los concejales de la oposición parece que no juntan.

Domínguez afirmó que desde el bloque oficialista en ningún momento se quiso perseguir a ninguno de los concejales de la oposición y por ello es que hasta el momento continúa en su cargo Paola Cantarella, quien “cobró el IFE”, y por quien esperarán una resolución desde la Justicia Federal para conocer qué sucederá con su cargo. Apuntó también contra el concejal Iván Basterra, quien apareció entre los que solicitaron el IFE, aunque en su caso no obtuvo el beneficio.

Denunció además que el resto de los concejales, “quieren en plena pandemia el 33% de incremento de las dietas”. Los ediles de Pichanal cobran $15 mil mensuales “y debería ser 23 mil pesos la dieta según el último presupuesto aprobado”, dijo Castillo.

La concejala acusó que otro problema es que el secretario legislativo del Concejo Deliberante no cobró nunca un sueldo desde que inició la nueva gestión, el administrativo solo cobró dos sueldos y además nunca se le otorgó el dinero para la caja chica del Cuerpo deliberativo. Entre otras consecuencias, dijo que toman “agua del grifo”, que ponen en los envases de agua del dispenser.

“Ellos incumplieron porque pusieron los dos secretarios elegidos por la mayoría, cuando uno debía ser elegido por la minoría”, fue la respuesta de Domínguez, al afirmar que el secretario legislativo sí cobra, y aunque reconoció que el otro no, dijo que se debe a que hay una irregularidad de por medio, según la percepción del Ejecutivo Municipal.