Donald Trump abandonó una entrevista por las preguntas de la periodista

En un hecho sin precedentes, Donald Trump publicó en Facebook, íntegra y sin editar, la entrevista que le realizó la periodista Lesley Stahl para el programa 60 minutos, de la cadena CBS, y que se iba a transmitir el próximo domingo. El presidente norteamericano justificó tamaño gesto en el hecho de que quiere que “todo el mundo pueda ver lo falsa y manipulada que era la entrevista”, que el cortó después de menos de 40 minutos de diálogo.

Trump tuvo su cara a cara con Stahl el martes pasado en la Casa Blanca, a falta de dos semanas para las elecciones en las que se juega la reelección. La periodista llevó el diálogo hacia cuestiones como la pandemia de coronavirus, la pérdida de apoyo entre las mujeres y el proyecto de plan sanitario con el que quiere reemplazar el Obamacare, tal como se conoce el sistema ideado por su antecesor Barack Obama. “Miren el prejuicio, el odio y la mala educación en nombre de 60 Minutes y CBS”, escribió Trump en el tuit en el que linkeó la entrevista subida a Facebook.

En la entrevista del martes estaba pautada un diálogo a solas para un primer bloque y luego se sumaría el vicepresidente Mike Pence. Pero a los 37 minutos de la charla, el magnate republicano, irritado por cómo se desarrollaba el diálogo, dio por terminado el encuentro. “Lo primero que me dijiste fue ¿estás listo para preguntas difíciles? Esa no es forma de hablar, no es forma de hablar”, criticó Trump a la veterana periodista de 79 años.

Tras la publicación de la entrevista por parte de Trump, la CBS dio a conocer un comunicado en el que manifiesta que lo hecho por la Casa Blanca “no disuadirá a 60 minutos de proporcionar sus reportajes completos, justos y contextualizados en los que los presidentes han participado durante décadas”. El domingo emitirá la entrevista, además de otra a Pence. También estará la palabra de Biden y su compañera de fórmula, Kamala Harris.

Mientras duró la entrevista, Trump se despachó en duros términos hacia su rival, el demócrata Joe Biden. El presidente aludió a información no confirmada que publicó el New York Post en base a correos electrónicos de Biden y su hijo Joe. Al parecer, los datos habrían salido de una computadora de Hunter Biden a la que tuvo acceso Rudy Giuliani, exalcalde Nueva York y abogado de Trump. Stahl lo paró así: “Esto es 60 minutos y no podemos poner cosas que no podemos verificar”.

En otro pasaje, Trump criticó a los medios por supuestamente proteger a Biden. Stahl retrucó con que su discurso se basaba en un ataque detrás de otro. “No es ataque, es defensa. Es una defensa contra los ataques”, sostuvo el mandatario.

La entrevista completa