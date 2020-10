Copa Libertadores: Boca se floreó y aguarda rival en octavos 

En una Bombonera a puertas cerradas, Boca Juniors -ya clasificado primero de la zona- cerró su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores con un 3-0 ante Caracas. El conjunto que dirige Miguel Angel Russo tuvo un penal en contra, pero Esteban Andrada se lo atajó a Robert Hernández. A partir de entonces, se adueñó del trámite con tantos de Lisandro López y un doblete de Carlos Tevez, en la primera etapa. El Xeneize aguarda rival en los octavos final, que se sortean este viernes al mediodía en Luque, Paraguay.

Boca fue sorprendido en apenas 12 minutos con una incursión en ofensiva de Caracas, que provocó una mano en el área de Buffarini, quien regresaba al primer equipo. El capitán Hernández se hizo cargo de la ejecución y el arquero Andrada, de atajarlo. El encuentro siguió con el resultado en blanco, pero por poco tiempo.



Ese fue el acicate que precisó Boca para reaccionar. Soldano -que no puede traducir todo el despliegue físico que realiza con goles- pivoteó un ataque y el disparo de Tevez rozó el travesaño. El local comenzaba así su ofensiva sobre el arco rival, que continuó por derecha con una escapada de Buffarini, que el mismo lateral culminó con un remate arriba del travesaño.

Hasta que Cardona -una de las figuras del partido- mandó un centro milimétrico a la cabeza de López, quien convirtió así el primer tanto de la noche. Boca se ponía 1-0 y fue el primer gol del zaguero en la Copa Libertadores.

Enseguida, Pol Fernández casi anota el segundo, que finalmente llegaría tras una gran jugada entre los colombianos Cardona y Fabra -quienes parecen entenderse de memoria-, que el lateral terminó con un centro al corazón del área para que Tevez de arremetida anotara el segundo de su equipo, primero de su cosecha. Boca pareció cerrar así el trámite en sólo cinco minutos. Pero faltaba más.

Antes del descanso, en una jugada personal el veloz Salvio -quien tuvo un regular desempeño- armó un desparramo en el área, pero definió mal de zurda. Sin embargo, en el partido N° 250 con la casaca xeneize, Tevez marcó el 3-0 que sería definitivo. Fue el doblete N° 12 para el jugador del pueblo, que promediando la segunda etapa se iría reemplazado por el chico Obando.

El complemento continuó siendo un monólogo local ante las tibias aproximaciones de Caracas. Con el encuentro definido, Russo recuperó a otro soldado y le dio minutos a Wanchope Abila, que arrastraba una prolongada lesión.



Mientras se definía al segundo de la zona en Asunción con Libertad de Paraguay -que cayó 4-2 ante el Deportivo Independiente de Medellín (DIM) e igual clasificó-, el equipo xeneize terminó con 14 puntos, se adjudicó el grupo en forma invicta y, al tiempo que recupera lesionados, mejora su imagen partido a partido a la espera de un rival en la fase de octavos.

Síntesis

3 BOCA JUNIORS: Andrada; Buffarini, L. López, Izquierdoz, Fabra; Salvio, Capaldo, G. Fernández, Cardona; Tevez, Soldano. DT: Miguel Angel Russo.



0 CARACAS: Velásquez; Cassiani, Rivero, Osio, Rivas; Andreutti, Flores; Contreras, R. Hernández, Bonsu Osei; A. Blanco. DT: Noel Sanvicente.



Estadio: Boca Juniors. Arbitro: Christian Ferreyra (Uruguay).

Goles: 26m L. López, 32m y 43m Tevez.

Cambios: 46m Guarirapa por Andreutti (C), 56m Abila por Soldano (B), 69m D. Castillo por Osei (C), 70m Jara por Buffarini (B) y Obando por Tevez (B), 74m Maldonado por Cassiani (C) y Febres por A. Blanco C), 80 Echeverría por Contreras (C), 86m Maroni por Cardona (B).

Incidencia: 13m Andrada (B) le contuvo un penal a R. Hernández (C).





Posiciones

Grupo H

Equipo Pts. J G E P Gf Gc

Boca 14 6 4 2 0 10 1



Libertad 7 6 2 1 3 8 11



Caracas 7 6 2 1 3 8 12



DIM 6 6 2 0 4 9 11