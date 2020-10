Schwartzman sacó un triunfo de la galera en Colonia

Diego Schwartzman sacó adelante un partido muy complicado para clasificarse para las semifinales del torneo de tenis de Colonia y alimentar su sueño de conseguir una plaza para el Masters de Londres. Tras levantar un match point y una desventaja de 5-2 en el segundo set, el argentino venció por 2-6, 7-6 (7-3) y 6-1 al español Alejandro Davidovich Fokina y el sábado buscará una plaza en la final.

Schwartzman, flamante número nueve del mundo y segundo favorito en Colonia, necesitó dos horas y 11 minutos para quedarse con el triunfo ante el promisorio español, que sacó set arriba y ventaja de 5-2 en el segundo parcial pero no pudo cerrar el juego. Davidovich tuvo un punto para ganar el duelo, pero Schwartzman lo levantó y consiguió el quiebre que le dio aire. Sin embargo, el español volvió a sacar para el partido en el 5-4 y en 6-5, después de un nuevo quiebre sobre el servicio del argentino, pero tampoco pudo sellar el triunfo.

A partir de ahí, el "Peque" recuperó la confianza, ganó sin inconvenientes el tie break del segundo parcial y arrolló al español en el tercero, para asegurarse la victoria y el pase a las semifinales. En esa instancia se medirá ante el vencedor del choque que protagonizarán más tarde el canadiense Felix Auger-Aliassime y el japonés Yoshihito Nishioka.

Schwartzman logró así una victoria importante en busca de una plaza para el Masters de Londres, para la que ya están clasificados siete tenistas (Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Roger Federer, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas y Alex Zverev), pero el suizo no participará porque está en recuperación de una intervención en su rodilla. De esa forma, quedan dos lugar disponibles, que por el momento ocupan el ruso Andrey Rublev (3429 puntos) y Schwartzman (3225 puntos), por delante del italiano Matteo Berrettini (2875), que ya anunció que no podrá competir la semana que viene en Viena; el francés Gael Monfils (2860), que no compite esta semana; y el canadiense Denis Shapovalov (2830), eliminado en la segunda ronda en Colonia.

Del otro lado del cuadro, el italiano Jannik Sinner, una de las revelaciones del circuito en la actual temporada, logró su boleto para la semifinal al ganarle por 6-3, 0-6 y 6-4 al veterano francés Gilles Simon. Su rival será el alemán Alex Zverev, máximo favorito al título, que debió esforzarse al máximo para vencer al francés Adrian Mannarino por 6-4, 6-7 (5-7) y 6-4.