Grabois: "Tenía fe, pero no tanta"

"Tenía fe, pero no tanta". Juan Grabois cumple un papel fundamental en el caso Etchevehere: como abogado de Dolores en la denuncia por violencia económica, administración fraudulenta de la herencia, narcotráfico y explotación laboral; y también junto a sus compañeros de Proyecto Artigas como apoyo a la única heredera mujer de la familia.

Apenas conocida la resolución del juez Raúl Flores, que no hizo lugar al pedido del ex ministro macrista Luis Miguel Etchevehere contra su hermana Dolores, Grabois dialogó con Página 12 sobre el fallo, la reacción de Luis Miguel Etchevehere y sobre las expectativas del testimonio del próximo lunes que activaría la denuncia por violencia económica y extorsión en Comodoro Py.

- ¿ Cuál era tu expectativa previo a conocer la resolución del juez Flores y qué te pasó cuando leíste el escrito?



- Me sorprendió y me emocionó el fallo del juez Flores. No tenía referencias de él, porque no dio declaraciones a la prensa. Me imaginaba un juez de pueblo con mucha presión por parte de la mafia de Etchevehere y la verdad es que tenía fe, pero no tanta. Leí el fallo entero y además de ser lapidario desde lo jurídico me pareció - y voy a usar una palabra del arte y de la poesía- hermoso. Lo que explica sobre cómo los hermanos tienen que tratar de resolver el problema de una herencia entre ellos es aplicable a cómo tendríamos que vivir en Argentina: tenemos que aprender a compartir esta herencia común, que es nuestra patria. Y las y los Dolores de la sociedad, los excluídos y desheredados tienen que aprender a unirse y luchar para que se respete su pedacito de tierra.

- Luis Miguel Etchevehere dijo que va a apelar al fallo, ¿ pensás que puede llegar a torcer la decisión del juez?

- Luis Miguel Etchevehere pertenece a una mafia muy poderosa que ha logrado un pacto de poder en distintos lugares del país con tentáculos en el poder judicial y político transversales a diferentes partidos, pero por supuesto con un bastión importante en la Alianza Cambiemos que lo consagró como ministro de Agricultura de Nación. No me sorprendería, pero con este fallo tengo un poco más de fe en que, a pesar de las presiones, hay hombres con convicciones en el poder judicial y político dispuestos a ponerle freno a estos atropellos.

- ¿Crees que es posible seguir la recomendación de Flores para llegar a un acuerdo pacífico entre hermanos?



- Tanto Dolores como yo tenemos intención de buscar un acuerdo pacífico, porque los problemas de fondo en la justicia van a tardar muchos años en resolverse. Acá hay una sucesión que ni siquiera tiene inventario completo, hay bienes por todos lados que nosotros como defensa técnica tenemos la obligación de buscar. Mientras tanto, hay que hacer un acuerdo de convivencia. Los tres varoncitos Etchevehere también tienen derecho a usar su parte del campo, lo que no tienen derecho es de excluirla a Dolores de usar la suya.

-¿Cómo se prepara Dolores y cuáles son las expectativas sobre la audiencia del lunes por la causa de extorsión en Comodoro Py?

- Está muy firme, se siente apoyada por su nueva familia, el Proyecto Artigas, y la expectativa es que el fiscal Delgado instruya una investigación exhaustiva por la causa de extorsión y violencia económica que tiene muchas aristas que no sólo afectan en el ámbito familiar y privado, sino que tienen que ver con lo que hizo Etchevehere mientras fue ministro de Mauricio Macri.