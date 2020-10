Proyecto Artigas denunció a Etchevehere y pidió su detención

Los integrantes del Proyecto Artigas denunciaron este sábado penalmente al exministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere y pidieron su detención por "privación ilegítima de la libertad, coacción agravada, extorsión y usurpación agravada", por haber colocado "cadenas sobre la puerta de ingreso, impidiendo el ingreso y egreso de personas".

"De lo que se trata es de saber quién manda en Entre Rios, si el Estado entrerriano, y sus autoridades constitucionales, o los hacendados que desde hace más de un siglo fueron tejiendo a través de sus antepasados redes de corrupción y poder para controlar todos los resortes del Estado y de lo que sucede en la provincia", plantea la denuncia.



A través de un comunicado, el grupo de Juan Grabois afirma que el extitular de la Sociedad Rural Argentina "no acata la decisión de la Justicia y la desafía públicamente". Apunta que "secuestró a su hermana, Dolores, y a los integrantes de Proyecto Artigas en la Estancia Casa Nueva" a través de la colocación de "cadenas sobre la puerta impidiendo el ingreso y egreso de personas".

Los integrantes de la iniciativa agroecológica que se lleva adelante en Entre Ríos señalaron que Etchevehere "incumple con las medidas de protección que el juez dispuso para Dolores Etchevehere y los integrantes de Proyecto Artigas por tratarse de un caso de violencia de género".

Grabois publicó en Twitter: "En este momento, @lmetchevehere está violando abiertamente la perimetral a favor de Dolores Etchevehere, colocando además una cadena que la priva ilegítimamente de su libertad. Violar una perimetral es causal de detención inmediata. Que sea justicia".

"Presentamos una denuncia penal por privación de la libertad, coacción agravada, extorsión y usurpación agravada, en la que pedimos la detención de Luis Miguel Etchevehere", informó Proyecto Artigas.

Este viernes, el juez Raúl Flores rechazó el desalojo del campo y prohibió a Etchevehere acercarse. En las horas previas, habían circulado mensajes de audio de productores que se convocaban como fuerza de choque para un eventual desalojo del campo.

Etcheverehe se había referido al fallo en Twitter. "El juez Flores nos acaba de notificar a mi madre, mis hermanos y a mí, que a partir de este momento no podemos realizar declaraciones radiales, televisivas ni por redes sociales que perturben a los usurpadores", escribió el exministro luego de ser notificado de la resolución.



Qué dice la denuncia

Página/12 accedió al PDF de la denuncia por "los delitos de privación ilegítima de la libertad, coacción y extorsión ambas agravadas por condición de género y por uso de arma de fuego, y usurpación agravada por uso de arma de fuego". En el documento, Dolores Etchevehere solicita "el desalojo de las personas apostadas en el ingreso a la Estancia Casa Nueva y la detención de Luis Miguel Etchevehere".



"Se está desarrollando en este momento un conflicto violento de índole machista que, según los propios dichos de los atacantes, involucra gente armada de conformidad a los audios que el propio grupo encabezado por Luis Miguel Etchevehere, mi hermano, difundió. Se trata de un conflicto familiar, motivado en el hecho de que mis hermanos me robaron mi herencia, y además se resisten incluso violentamente a cumplir con la ley, porque no lo hicieron nunca en su vida."

Dolores Etchevehere narra que su hermano Luis Etchevehere "atravesó una camioneta y encadenó la tranquera que permite el ingreso a la estancia". "Es decir, que frente a la mirada atónita de los agentes de policía me secuestró, impidiéndome que salga o entre, a mí y a mis compañeros, y que ingrese comida o cualquier otro elemento que necesitemos", detalló, y solicitó "intervención" a organismos de protección contra la violencia de género para el "desalojo de los usurpadores armados".



"Luis Miguel Etchevehere perdió. Y, por primera vez en su vida, al igual que todos los ciudadanos, tiene que respetar la decisión de la justicia. Y si no lo hace, y la desafía descaradamente, como lo está haciendo, la justicia tiene la obligación constitucional de aplicarle todo el peso de la ley, para que comprenda que de aquí en adelante va a tener que respetar las resoluciones judiciales, aunque no le gusten", sostiene el documento.