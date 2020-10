Anuncian (pocas) medidas

"Números de sábado" dijo a Rosario/12 un integrante de los equipos de salud, en relación a la cifra de contagios que se confirmó en la jornada de ayer : 1923 para la provincia y 676 para Rosario. El número es claramente inferior al millar que promediaba la principal ciudad de la provincia en el último mes, sin embargo no genera tranquilidad, aunque si algún alivio de cara a la próxima etapa de cuarentena que se anunciará oficialmente hoy.

En ese sentido, en la jornada de ayer se continuó con la seguidilla de contactos virtuales entre la provincia y los municipios, sea a través de los propios ejecutivos o sus cuadros de salud. Estos últimos, teniendo siempre presentes las variables epidemiológicas, son más cautos que sus colegas de gabinete, proponen el "día a día" y no descartan la posibilidad de nuevos cierres.

Sin embargo, no es lo que parece que vaya a suceder. Hay algunos indicadores, sobre todo en Rosario, que acompañarían la idea de Omar Perotti -quien aconseja no salir, pero no lo dispone-, de mantener el distanciamiento tal como se llevó a cabo en las últimas dos semanas. Más aun, si hay alguna modificación será en lo referente al espacio público, especialmente el río, ya que se dio en días pasados la situación absurda de permitir bares en la costa pero no personas en la playa. La idea, de prosperar, sería limitar a solo 4 personas esa estadía, sea en un parque o en un bar, con los elementos de cuidado y distancia. Esto fue enérgicamente rechazado por la Asamblea de Trabajadores por Salud Colectiva, que se manifestaron el viernes por restringir la circulación, apelando a la aplicación del "botón rojo intermitente". Desde algunos despachos oficiales se sostiene que esa posibilidad está latente, y en las últimas reuniones virtuales se le solicitó al Gobernador variantes en la estrategia del abordaje, dado que los resultados no han sido los esperados. Entre los planteos formulados figuraba la búsqueda de consensos y diálogo cotidiano, más fluido y no únicamente en vísperas de anuncios o definiciones quincenales.

Los últimos datos, además del numero de contagios confirmados, dan cuenta de una ocupación del 86% de camas criticas en el sector público y 90% en el privado en la ciudad de Rosario. Un dato alentador es que la ocupación de camas generales experimenta un descenso desde hace 5 días, lo mismo que el RT, que es de 1.02 (repetición de contagios, menos de uno es el ideal ) y el tiempo de duplicación se ha estirado a 26 días en Rosario.

Al cierre de esta edición, se confirmó el traslado del juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murua a un sanatorio privado de la ciudad de Rosario. El magistrado de 48 años estaba internado en una clínica de su ciudad, pero la complicación en el cuadro de neumonía diagnosticado sumado a la covid hizo que su médicos dispusieran que continuara su internación en Rosario. En tanto, en la capital provincial se desarrollaba una caravana con algunos automóviles que recorrió desde el puente colgante hasta la Casa Gris reclamando por la vuelta clases de manera presencial. En Rosario se replicó la situación, también con poca afluencia, ya que se ha confirmado desde el Ministerio de Educación que la alternativa está descartada de plano para los grandes conglomerados urbanos.

En la noche de hoy se espera entonces un comunicado con los detalles de la continuidad de las medidas de aislamiento, que no ofrecerían modificaciones sustanciales. Por esa razón es poco probable que el anuncio lo haga Perotti y quedará en manos de sus colaboradores del Ministerio de Salud.