Lucas Martínez Quarta debutó con triunfo en la Fiorentina

El marplatense Lucas Martínez Quarta tuvo su bautismo este domingo en la Fiorentina, durante el triunfo 3-2 sobre Udinese como local por la quinta fecha de la Serie A. El defensor ex River venía de ser suplente en el 2-2 ante Spezia como visitante y tuvo que ingresar a los 37 minutos de partido en lugar del también ex Núñez Germán Pezzella, lesionado, cuando la historia estaba 2-0 en favor de los de Florencia, que marchan en mitad de tabla, con 7 unidades.

Por Udinese, fueron titulares el ex Racing Rodrigo De Paul, el ex River Roberto Pereyra y el ex Boca Nahuel Molina, mientras que ingresó en la segunda parte el ex Huracán y Rafaela Ignacio Pussetto. Con el arquero ex Racing Juan Musso afuera por lesión, Udinese suma tres puntos y se encuentra en puestos de descenso.

Mientras tanto, Giovanni Simeone volvió a marcar para Cagliari, que venció por 4-2 al colista Crotone (con Lisandro Magallán) y llegó a las 7 unidades. Este fue el cuarto tanto del delantero de 25 años, con lo que se ubica a un festejo de los máximos anotadores del torneo, Romelu Lukaku (Inter), Andrea Belotti (Torino) y Francesco Caputo (Sassuolo).



En otros resultados, Napoli superó 2-1 a Benevento a domicilio y quedó segundo con 11 puntos, a uno del líder Milan que juega este lunes (desde las 16.45, por ESPN) ante Roma. En tanto, Parma y Spezia (con el ex Estudiantes Nahuel Estévez) igualaron 2-2, mientras que Juventus (Paulo Dybala) y Verona empataron 1-1, resultado que dejó a la Vecchia Signora con 9 unidades, en la quinta posición.