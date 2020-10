Ni Real Madrid ni Barcelona, en España lidera Real Sociedad

Real Sociedad goleó por tercera ocasión consecutiva y aprovechó el empate del Villarreal para quedar en soledad como impensado líder de LaLiga de España. El equipo comandado por Imanol Alguacil, que viene de ser sexto en la temporada pasada y meterse en Europa League, se impuso 4-1 al Huesca (con el uruguayo ex Independiente Gastón Silva) con un doblete de Mikel Oyarzabal y goles del mediocampista Portu y el ingresado sueco Alexander Isak.

Con 14 unidades en siete jornadas, el elenco vasco es seguido de cerca por Real Madrid, que viene de superar a Barcelona en el clásico por 3-1 y suma 13 puntos con un partido menos, y Granada, que venció 1-0 a Getafe como visitante este domingo con el aporte del defensor Nehuén Pérez, quien ingresó en el complemento.

Por su parte, Villarreal, que llegaba como líder a la séptima fecha del certamen, no pasó del empate sin goles, con los ex Estudiantes Gerónimo Rulli y Juan Foyth (ingresó a los 85) en el banco, en su visita a Cádiz, que tuvo al ex Rosario Central Jeremías Ledesma en el arco y al ex Vélez Augusto Fernández sin minutos. En otro encuentro, Deportivo Alavés, con Rodrigo Battaglia de titular, se impuso por 2-0 como visitante ante Real Valladolid.

La próxima jornada tendrá acción de sábado con Real Madrid-Huesca desde las 10, Osasuna-Atlético de Madrid (marcha quinto con 11 puntos) desde las 14.30, y Alavés-Barcelona (12º con siete unidades) desde las 17. El domingo, Real Sociedad buscará defender la punta cuando visite a Celta de Vigo a las 12.