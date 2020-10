“This Is Us”: preparen los pañuelos

El miércoles 28 a las 23, Fox Premium Series estrenará la quinta temporada de This Is Us. La familia Pearson retorna con sus historias llenas de compasión, epifanías, errores, aprendizajes, viajes al pasado –y al futuro- y la eterna presencia del difunto Jack (Milo Ventimiglia). Serán dieciocho nuevos episodios para seguir -y llorar a moco tendido- con los extraños caminos que tomó su vida. La cuarta temporada culminó con el gancho de la pelea entre los hijos y la profundización del Alzheimer de la madre de ambos, Rebecca (Mandy Moore). Llena de vericuetos narrativos, con pulidos diálogos y un dejo esperanzador, This Is Us se ha convertido en una de los grandes fenómenos del universo seriófilo desde su estreno en 2016.

Para Dan Fogelman, su creador, el suceso se debe al tono, el timing y el elenco. Según adelantó esta temporada ofrecerá un nuevo pivot que va a restructurar la trama. Y, por supuesto, lo que ya se pudo ver en adelantos acerca de la paternidad de Kevin (Justin Hartley), la salud mental de Randall (Sterling K. Brown) y la adopción para Kate (Chrissy Metz). Y no faltarán los flashbacks. Más específicamente el episodio doble que abre la temporada retorna al origen de todo: “Le dará mucho contexto a su día antes del nacimiento de los Big Three”, prometió el productor.