Boca denunció graves irregularidades en la gestión de Angelici

La Comisión Directiva de Boca dio a conocer el informe preliminar de una auditoría financiera sobre la gestión anterior, encabezada por Daniel Angelici, en el que se puntualiza algún tipo de "irregularidades económicas, financieras y administrativas", y se hace hincapié en las transferencias de ciertos jugadores.

En el comunicado oficial, titulado "Cómo recibimos el Club", que dio a conocer por Boca se indicó: "Este primer informe incluye irregularidades económicas, financieras y administrativas, y el desarrollo de obras con muchas deficiencias edilicias y estructurales que demandaron recursos millonarios para la institución".

En uno de los puntos se indicó que el club tenía "una situación financiera disfrazada", y agregó que "Boca adelantó la cobranza de 13 millones de euros en documentos por los pases de Darío Benedetto y Nahitán Nandez".

"Todo ese dinero, que en realidad debía cobrarse más adelante, no solo desfinanció la gestión 2020, sino que además pasó a formar parte de un saldo de caja favorable que, de otra manera, hubiera arrojado una deuda cercana a los 10 millones de dólares. Así, la ex Comisión Directiva entregó el club con un saldo generado por el cobro de dinero que NO le correspondía percibir dentro de su gestión", se afirmó.

En uno de los puntos más polémicos, los dirigentes xeneizes, liderados por el presidente Jorge Amor Ameal, señalaron que "la Comisión Directiva saliente debía presentar un balance de corte para exhibir el saldo final. Este trámite es fundamental porque, de acuerdo al estatuto del club, un presidente debe responder con su propio patrimonio ante la pérdida de recursos financieros institucionales".

"Oportunamente, la actual CD le envió una carta documento al ex presidente Daniel Angelici solicitando la presentación de su balance de corte. Además de no presentarlo, contestó con otro documento incluyendo agresiones y amenazas a la actual conducción", se indicó.

Benedetto fue vendido a Marsella en agosto de 2019, por 14 millones de euros. (NA)

Deuda por Casa Amarilla

Además, puntualizaron que en el club existe una "deuda millonaria que consta en la Justicia pero no en el Balance", y señalaron que "la ex Comisión Directiva del club nunca incluyó en su último cierre una deuda de más de 90 millones de pesos, producto de intereses no pagados a la empresa Corporación Sur SE, por la compra de terrenos de Casa Amarilla".

"Esta deuda fue reconocida por la institución como lo demuestra una acción judicial iniciada por Boca a la Corporación Sur -que exigía el cobro del dinero-, donde la institución pide que se dé por extinguida la obligación del pago de intereses", agregó la actual conducción.

Cuentas que no cierran

La actual CD también hizo mención al faltante de 519 mil euros, "producto de la primera cuota de una deuda del PSG con la institución por la activación del mecanismo de solidaridad en el pase de Leandro Paredes del Zenit al Paris Saint Germain". El actual mediocampista de la Selección pasó de Rusia a Francia a principios de 2019, por 40 millones de euros.

El uruguayo se fue a Cagliari de Italia en agosto de 2019 por 18 millones de euros. (NA)

"El club francés dijo haber transferido el monto a la cuenta de Boca en 2019, pero el dinero nunca ingresó, ya que un grupo de piratas informáticos interceptó el pago y lo desvió a su propia cuenta. Tras gestiones de cobro iniciadas ante los franceses, que durante 2019 habían fracasado sistemáticamente, finalmente Boca logró que el PSG se hiciera cargo nuevamente del pago de medio millón de euros", se informó.

Pero también se mencionó a una "plusvalía sospechosa por un pase inexistente", en alusión a un dinero que Boca le giró a Talleres de Córdoba por el jugador Cristian Pavón, actualmente a préstamo en Los Angeles Galaxy, de Estados Unidos.

"Al arribar Cristian Pavón al club, en 2014, Boca y Talleres habían acordado una plusvalía en el caso de que el jugador fuera nuevamente transferido. Sin embargo, entre agosto y diciembre de 2018, sin justificación ni razones aparentes, se pagó a Talleres, por adelantado, la suma de U$S 2.500.000 sin que la venta del jugador se haya concretado. La obligación no era exigible ya que, como quedó dicho, operaba solo en caso de una venta posterior. Un perjuicio patrimonial a Boca absolutamente injustificado", denunciaron.

Pavón nunca fue vendido: está a préstamo en EE.UU. desde agosto de 2019 hasta diciembre de 2020. (NA)

Además de señalar que Boca, mediante su "Gerencia de Legales, efectuará en los próximos días las denuncias correspondientes en el marco de las irregularidades que merecen ser investigadas por la Justicia", la CD conducida por Ameal, y que tiene como vicepresidentes a Mario Pergolini y Juan Román Riquelme, se refirió a un "intermediario fantasma".

"El 30 de octubre de 2019, prácticamente a los tres meses de concretada la operación de venta del jugador Darío Benedetto al Olympique de Marsella de Francia, Boca en Holanda pagó a Essel Sports Managements BV una comisión de 830 mil euros. No se encontraron instrumentos que reflejen actividad de dicha empresa ni tampoco pruebas de la intervención de la supuesta agencia en la operación del jugador", cerró el informe.