Murió la cantante Dina Roth

En la tarde del miércoles falleció la cantante Dina Roth, luego de padecer una infección pulmonar. Meses atrás, la madre de los artistas Ariel y Cecilia se había contagio de coronavirus, aunque había conseguido reponerse de aquella enfermedad. Tenía 88 años.

"Fue una prestigiosa referente de la canción tradicional judía y una difusora de la música y la poesía latinoamericana", la despidió, en su cuenta oficial de Twitter, la Asociación Argentina de Actores.



Dina había nacido en Mendoza, el 5 de marzo de 1932, pero pasó gran parte de su vida en Buenos Aires. Sus primeros éxitos fueron de mediados de los sesenta, como intérprete, con obras de la canción popular que abarcaba un amplio espectro.

Sin embargo, con los años se convirtió en una de las grandes difusoras de la tradición de la canción sefaradí. Justamente, sobre esa característica hacía hincapié en una entrevista con Página/12 en el 2000. "En las canciones que venía haciendo se veía reflejada la vida cotidiana de un pueblo, historias de aliento y desaliento, melancolías, ilusiones. Porque hay dos maneras de escribir en ladino. Una es escribir con la melancolía de nuestros mayores, que vivieron en Esmirna, Estambul, Marruecos, y crear en función de esas callecitas históricas, de esos paisajes míticos. Y hay otros poetas que se identifican con la problemática actual, las cosas que nos pasan en esta época. Esa es mi búsqueda actual", comentaba la cantante.

Censura y exilio

Cuenta Fernando D'Addario, en la entrevista realizada años atrás con Roth, que el poeta Juan Gelman fue un acontecimiento clave en la vida de la artista: su primer espectáculo grande, en 1969, se llamó Llamamiento, nombre que aludía a un poema de Gelman. Luego, años más tade, con la última dictadura cívico-militar, la cantante fue censurada en televisión por haber cantado "Condecoraciones" -un poema que se preguntaba cuándo los reconocimientos irían para los poetas y no para los militares- que significó un último llamado de alerta para su posterior exilio en España.

Sobre el exilio, Roth dejaba la siguiente reflexión: "Dejé de cantar y me dediqué a mi profesión, la musicoterapia y las clases de canto. Nunca pensé que el canto pudiese pagar un precio tan alto", comentó en la nota con Página/12. Y añadió: "Con los poemas de Juan (Gelman) sentí que el silencio constituía una raíz de alguna manera peligrosa, que no me provocaba nostalgia sino una especie de desesperación por sacármelo, por salir y expresar todo lo que tenía adentro. Hoy siento que no quiero más el dolor. Prefiero pensar que el exilio nos permitió empezar una nueva vida".