Patricia Bullrich fue a Santa Elena a hacer política con Luis Miguel Etchevehere

La titular de Juntos por el cambio, Patricia Bullrich, llegó a Santa Elena y lo primero que hizo fue abrazarse con el ex ministro de Agoinsdustria Luis Miguel Etchevehere. La ex ministra de Seguridad fue a darle todo su apoyo a su ex colega del "mejor equipo de los últimos 50 años" y se sumó así a otro cambiemita que hizo de adelantado: el ex candidato a vicepresidente cambiemita Miguel Ángel Pichetto.

Bullrich llegó instantes después de las 9 para seguir junto a Luis Miguel Etchevehere y sus hermanos la lectura del fallo de la Justicia, que definirá si ordena el desalojo de la propiedad de Dolores Etchevehere, Juan Grabois y los integrantes del proyecto Artigas."Vine porque consideramos desde el Pro y Juntos por el Cambio que uno de los elementos fundamentales en el país para que funcione es la defensa de la propiedad privada", dijo Bullrich en rueda de prensa.

Y sumó: "Ha habido acontecimientos muy serio en el pais, comenzando por el sur, siguiendo por Guernica y ahora una invasión directa a un campo de la familia Etchevehere". Bullrich reiteró sus críticas al Gobierno y reclamó que haya una postura "única y clara" sobre el derecho a la propiedad privada."Consideramos fundamental que la Justicia ponga orden y los gobernadores se pongan a la cabeza de la defensa. Que el gobierno tenga un discurso claro y único sobre la propiedad privada", remarcó.