Dolores Etchevehere fue detenida por "desobediencia judicial" 

Después de conocer el fallo de la jueza María Carolina Castagno, quien ordenó el "reintegro en forma inmediata" del predio Casa Nueva en la provincia de Entre Ríos a los hermanos varones de la familia, Dolores Etchevehere fue arrestada por la Policía local, por el delito de "desobediencia judicial".

La hermana del ex ministro de Mauricio Macri afirmó que la justicia de Entre Ríos había fallado "a favor de los poderosos, a favor de los corruptos". Luego de la orden judicial, los integrantes del Proyecto Artigas resolvieron retirarse de la estancia Casa Nueva. Dolores, por su parte, había asegurado que tenían que sacarla "muerta" de la casa.

El arresto quedó registrado por algunos miembros del Proyecto Artigas, quienes decidieron subir el video a las redes sociales. "Fuerza Dolores" fue el grito que se repitió mientras la hermana del exfuncionario macrista subía al patrullero de la Policía de Entre Ríos.

"Todavía no informan a los abogados a qué dependencia la trasladan", expresó Juan Grabois, en su cuenta de Twitter. Según una fuente judicial, Dolores quedó demorada en la Jefatura Departamental de Policía de La Paz.

La palabra de Dolores, minutos después de conocer el fallo judicial

"No voy a salir de acá; me van a sacar muerta. Una vez más la Justicia de la provincia de Entre Ríos falló a favor de los poderosos, a favor de los corruptos. Esto es un ejemplo de lo que yo viví a través de estos 11 años de calvario", dijo Dolores, a través de un audio difundido por uno de sus abogados, Juan Grabois, tras conocerse la decisión de la jueza.



En ese sentido, añadió: "Siempre, cada vez que yo trato de ejercer mis derechos hereditarios, mis derechos naturales, siempre la Justicia de Entre Ríos, favorece a los corruptos, acepta sus órdenes: No voy a salir de acá, me van a sacar muerta".



Por su parte, tras conocerse el fallo, los miembros del Proyecto Artigas anunciaron que "van a respetar las decisiones de la Justicia" y apelarán la decisión de la jueza María Carolina Castagno, quien ordenó el "reintegro en forma inmediata" del predio Casa Nueva en la provincia de Entre Ríos.



"Como lo dijimos siempre, respetamos las decisiones de los organismos democráticos y de la ley, y por supuesto que no compartimos la mirada de esta jueza. Apelaremos para que intervenga el tribunal superior", afirmó uno de sus abogados, Facundo Taboada en declaraciones a la Radio AM 750.



En medio de los aprestos policiales en Entre Ríos, Grabois anunció luego el retiro del Proyecto Artigas de la estancia. "Nosotros vamos a acatar hoy mismo el fallo de la jueza. Nos retiramos de Casa Nueva a las 19. Nos retiramos tristes, pero con la dignidad de estar dando una lucha noble, digna, justa. Le pedimos al gobierno provincial que garantice la seguridad de las personas que se retirarán y permitan que realicen las declaraciones de prensa con libertad", señaló el referente de la CTEP en una carta difundida a través de un video en la web del Proyecto Artigas.