La película de Emma Thompson sobre Víctor Jara

Entre todos los entrevistados del podcast Inspired by Jara resulta reveladora la participación de Emma Thompson. A fines de los noventa, en su momento de mayor popularidad tras ganar un Oscar por su guión adaptado para la película Sentido y Sensibilidad, que también había protagonizado, la actriz y escritora decidió embarcarse en un guión sobre la vida de Víctor Jara. Se rumoreaba que la película sería protagonizada por Antonio Banderas, pero el proyecto quedó trunco y nunca quedó muy claro por qué. “La primera vez que fui a Chile para conocer a Joan y sus hijas fue en 1997, y estaba aterrorizada”, cuenta Emma. “Pensaba, ¿cómo puedo escribir algo como esto? Había estudiado español para hablar con todos en su idioma, pero a medida que avanzaba con las entrevistas sentía una responsabilidad que no podía soportar. Probablemente era el momento equivocado. Ya no sé ni dónde está ese guión, debe estar en alguna caja en casa”. Thompson hizo un segundo viaje a Chile al año siguiente: “Mi idea era contar la historia de Víctor a través de su viaje desde la pobreza rural del campo hasta su vida en el centro de Santiago, y a medida que recorría lugares como Iquique o Antofagasta sentía cada vez más fuerte el drama de los desaparecidos tras el golpe del ‘73. En las dos visitas sentí que todavía estaba muy presente el miedo, el país todavía estaba profundamente dividido y las heridas se sentían muy crudas. Visité familiares de sindicalistas torturados y asesinados y todo me golpeó muy profundo. Al final pensé que debía ser un chileno el que contara esa historia. Una de las cosas que Jara dijo en una carta a su mujer cuando visitó Londres fue que no veía la hora de regresar a Chile, donde al menos ‘el pan es pan’. Creo que ese es el valor de producción que una película sobre él tiene que tener. Que el pan sea pan. Lo cuento y me vuelven las ganas de filmarla, pero hay una cantidad enorme de cineastas fantásticos en Chile que seguramente lo harán muy bien”.