Copa Sudamericana: Independiente derrotó 1-0 a Atlético Tucumán

Por un polémico penal convertido por su capitán Silvio Romero, Independiente sacó en la noche de este jueves una mínima ventaja ante Atlético Tucumán, al vencerlo como local por 1 a 0, en el partido de ida de la serie correspondiente a la segunda ronda de la Copa Sudamericana. La única diferencia en el marcador, dentro de un trámite extremadamente parejo, fue ese penal convertido por el capitán del "Rojo", a los 27 minutos del primer tiempo, luego de una polémica sanción del árbitro uruguayo Christian Ferreyra.

La acción que derivó en la pena máxima fue una incursión dentro del área del extremo uruguayo de Independiente Federico Martínez, en la que el defensor Yonathan Cabral lo derribó, luego de rechazar la pelota.

En el complemento, la temprana expulsión de Ramiro Carrera en el "Decano" tucumano complicó su intención de llevarse un mejor resultado, aunque terminó aguantando la búsqueda constante del "Rojo" dirigido por Lucas Pusineri, que generó pero no concretó.

La revancha de esta serie para definir el clasificado a los octavos de final se disputará la próxima semana en San Miguel de Tucumán, con el gol de visitante como criterio de desempate.

El partido, el primero oficial para ambos luego de más de siete meses de receso por la pandemia de coronavirus, fue dominado por las imprecisiones y la falta de ideas concretas para generar peligro.

El penal fue una acción aislada y muy discutida por los jugadores del conjunto tucumano, ya que cuando Martínez había perdido el dominio de la pelota, fue golpeado por Cabral, tras rechazar el balón.

Romero, goleador de la última Superliga y que estuvo en conflicto con la dirigencia del "Rojo" -a punto de salir del club-, terminó siendo el encargado de sentenciar la pena máxima.

El cierre de la primera mitad fue el mejor momento de Atlético, dirigido por Ricardo Zielinski, cuando apuró y estuvo muy cerca del empate.

Toledo tuvo la igualdad en un penal en movimiento de frente al arco, pero definió por arriba del travesaño ante Sosa, que se estrenó con una buena actuación.

Ese impulso parecía modificar la estructura del complemento, pero Carrera vio la segunda amarilla por una infracción clara y se fue expulsado. El cambio en la fisonomía del partido decidió al entrenador Lucas Pusineri por arriesgar un poco más y buscar frescura en ofensiva.

El interesante trabajo de Alan Velasco, de apenas 18 años, fue de lo más desequilibrante en el "Rojo", aunque le faltó concretar sus opciones.

Independiente se quedó así, sin sufrir en demasía, con una mínima ventaja que deberá ir a defender dentro de una semana a Tucumán, siempre un difícil reducto.





Síntesis

Sosa; Bustos, Franco, Barboza, Rodríguez; Romero, Hernández; Menéndez, Martínez, Velasco; S. Romero.Lucas Pusineri.Lucchetti; Ortiz, Cabral, Ortiz, Monzón; Carrera, Acosta, Mussis, Lotti; Melano, Toledo.Ricardo Zielinski.

Estadio: Independiente. Arbitro: cc . Gol: 27m Romero (I), de penal. Cambios: 54m Heredia por Lotti (AT), 68m Lagos por Acosta (AT) y Ruiz Rodríguez por Mussis (AT), 70m Blanco por Menéndez (I), 77m Roa por F. Martínez (I), 87m Risso Patrón por Melano (AT), 90m Martínez por Velasco (I). Incidencias: 48m expulsado Carrera (AT), por doble amarilla.