Cines

CUANDO EL DEMONIO LLAMA

Con Joe Castro, Danny Bohnen. Dir: Carmelo Chimera. SAM 13 c/Res

Nuevo Monumental. Cas: 21.45 h

Showcase. Cas: 13.50 h; Sub: 20.20 h

EL OCASO DE UNA VIDA

Con William Holden, Gloreia Swanson. Dir: Billy Wilder. SAM 13 años

Cine El Cairo. Dom, 18.00 h

DESTINO FINAL: LAZOS DE SANGRE

Con Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones. Dir: Zach Lipovsky, Adam B. Stein. SAM 16 años

Cines del Centro. Cas: 19.40, 22.00* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 20.30, 22.30, 22.55 h

Hoyts. Cas: 14.40, 17.15, 19.50, 21.50, 22.40 h Dom: 13.00, 15.30, 18.00, 20.30, 22.30 h

Las Tipas. 2D Cas: 14.20, 16.50, 19.20, 20.00, 22.20; Sub: 21.50 h

Nuevo Monumental. Cas: 17.30, 20.00, 22.20 h

Showcase. Cas: 12.25*, 14.05, 14.50, 16.35, 17.25, 19.10, 21.45, 22.30 h; Sub: 19.35, 22.05 h (*solo sáb y dom)

DIAMANTI

Con Elisa Casseri, Carlotta Corradi. Dir: Ferzan Özpetek. SAM 113 años

Cine El Cairo: Hoy, 22.45 h

HURRY UP TOMORROW: MÁS ALLÁ DE LOS REFLECTORES

Con Jenna Ortega, Barri Keoghan. Dir: Trey Edward Shults. SAM 16 años

Cines del Centro. Sub: 15.00, 19.40, 22.00* h (*solo sáb y dom)

Nuevo Monumental. Sub: 19.15 h

Showcase. Cas. 17.55 h; Sub: 22.20 h

J-HOPE TOUR 'HOPE ON THE STAGE' IN JAPAN VIEWING

Musical. Dir: Paul Dugdale. N/A

Cinépolis. Hoy, sub: 20.00 h

KARATE KID: LEYENDAS

Con Jackie Chan, Ralph Macchio. Dir: Jonathan Entwistle. SAM 13 años

Showcase. Cas: 12.50*, 15.45 h (*solo sáb y dom)

LILO Y STITCH

Aventuras. Dir: Dean Fleischer Camp. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.00, 15.30, 17.20, 17.50, 19.40, 20.10, 22.00*, 22.30* (*solo vie y sáb)

Cinépolis. 4D.3D Cas: 14.40*, 17.10, 19.40, 22.10 h; 3D Cas: 15.20*, 16.50, 17.50, 19.20, 20.20, 21.50, 22.50 h; 2D Cas: 14.00*, 14.20*, 15.00*, 15.40*, 16.00, 16.15, 16.30, 17.30, 18.05, 18.45, 19.00, 20.00, 21.00, 21.30, 22.30 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. DBOX.3D Cas: 14.30, 17.00, 19.30, 22.00 h; 3D Cas: 13.45*, 14.30, 15.30, 16.15, 17.00, 18.00, 19.30, 20.30, 21.15, 22.00 h; DBOX.2D: 14.00, 16.30, 19.00, 21.30 h; 2D Cas: 12.30**, 12.50**, 13.00**, 14.00, 14.15, 15.00, 15.15, 16.30, 16.45, 17.30, 17.45, 18.45, 19.00, 19.15, 20.00, 20.15, 21.30, 22.30 h; 2D Sub: 22.50 h (*excepto sáb) (**solo sáb y dom)

Las Tipas. 4D.3D Cas: 14.10, 15.30, 16.30, 18.00, 19.00, 20.20, 21.30; 4D.3D Sub: 22.40 h; 2D.4D Cas: 16.00, 18.30 h; 3D Atmos: 17.00 h; 3D Cas: 15.00, 17.30, 19.50 h; 2D Atmos: 14.30, 19.30 h; 2D Cas: 17.50 h

Nuevo Monumental. 3D Cas: 17.20 h; 2D Cas: 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 19.00, 19.45, 21.20, 22.10 h

Showcase. 3D Cas: 12.00*, 12.45*, 13.20*, 14.20, 15.15, 16.50, 17.45, 18.20, 19.20, 20.15, 22.00 h; 2D Cas: 12.15*, 12.30*, 13.00*, 13.45, 14.00, 14.40, 15.00, 15.30, 15.50, 16.10, 16.30, 17.10, 17.30, 18.00, 18.40, 19.00, 19.40, 20.00, 21.00, 21.20, 21.40, 22.15, 22.35 h (*solo sáb y dom)

MAKING OF

Con Denis Podalydès, Stefan Crepon. Dir: Cédric Kahn. SAM 13 años

Cine Lumière. Dom, 20.00 h

MAZEL TOV

Con Adrián Suar, Fernán Mirás, Benjamín Rojas, Natalie Pérez. Dir: Adrián Suar. SAM 13

Cines del Centro. Cas: 15.10, 17.30 h

Showcase. Cas: 20.25 h

MEDUSA DELUXE

Con Anita-Joy Uwajeh, Clare Perkins. Dir: Thomas Hardiman. SAM 18 años

Cine Lumière. Hoy, 20.00 h

MISIÓN IMPOSIBLE: LA SENTENCIA FINAL

Con Tom Cruise, Hayley Atwell. Dir: Christopher McQuarrie. SAM 13 años c/Res

Cines del Centro. Sub: 18.30, 21.50* (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 21.45 h

Hoyts. Cas: 13.50, 17.25, 21.00, 22.00 h

Las Tipas: 2D.4D Cas: 21.00 h; 2D Atmos Sub: 22.00 h; 2D Cas: 14.40, 21.40; 2D Sub: 18.10 h

Showcase. Cas: 15.05, 18.45, 22.10 h; Sub: 12.00*, 15.25, 19.05, 22.25, 22.40 h (*solo sáb y dom)

ROBOTIA, LA PELÍCULA

Animación. Dir: Diego Cagide, Diego Lucero. ATP

Cine Lumière: Hoy, 18.00 h

TESIS SOBRE UNA DOMESTICACIÓN

Con Camila Sosa Villada, Alfonso Herrera. Dir: Javier Van De Couter. SAM 16 c/Res

Cine El Cairo. Hoy, 20.30 h; dom, 22.30 h

THUNDERBOLTS

Con Florence Pugh, Sebastan Stan. Dir: Jake Schreier. SAM 13 años

Showcase. Cas: 16.45 h; Sub: 22.20 h

UNA CASA CON DOS PERROS

Con Simón Boquite Bernal, Florencia Coll. Dir: Matías Ferreyra. SAM 13 años

Cine El Cairo. Hoy, 18.00 h; dom, 20.30 h

UNA PELÍCULA DE MINECRAFT

Con Jason Momoa, Jack Black. Dir: Jared Hess. SAM 13 años

Las Tipas. 3D Cas: 15.40 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.00 h

Showcase. Cas: 12.15*, 14.30 h (*solo sáb y dom)

Música

ASTENGO

Mitre 754

León Gieco. Jue 3 de julio, a las 21 h

BEATMEMO

Oroño 107 bis

Tiago & Los Pájaros. Clásicos del rock nacional. Dom, a las 20.30 h

Lucky Rivers. Mar, a las 20.30 h

BIOCERES ARENA

Cafferata 729

Las pastillas del abuelo. Jue 26 y vie 27 de jun, a las 21 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Por siempre rock nacional. Cantantes, bailarines y músicos en una noche de tributo, con los éxitos de nuestro rock nacional… Dom 15 de jun, a las 20 h

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza

Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario. Jue 5 de jun, a las 20 h

Claudia Di Giannantonio & Javier Mas. Mar 10 de jun, a las 20.30 h

Concierto de Aranjuez. Joaquín Rodrigo. Guitarra y orquesta. Jue 12 de jun, a las 20 h

Gerónimo Magnini Cuarteto. Jazz. Mar 17 de jun, 20 hs

El fantasma de la ópera. El musical creado por el Andrew Lloyd Webber. La obra basada en la novela homónima de Gastón Leroux se presentará en versión concierto. Vie 27 y sáb 28 de jun, a las 20 h

FOREST

Brown 3198

Néstor en Bloque. Vie 6 de jun, a las 22 h

GALPÓN 11

Estevez Boero 980

Plan B + SEY. Hoy, de 17.30 a 20 h

JAGUAR HAÜS

Rodríguez 198 bis

Chicosvaca. Sáb 14, a las 21 h

LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza

Juan Gabino Grupo. Elementos del jazz tradicional con sonoridades más modernas y atmosféricas. Hoy, a las 21 h

Leo Rodriguez. El cantautor y compositor presenta su primer disco “Nuestro hogar”. Vie 6, a las 21 h

Susana Baca. Sáb 7, a las 20.30 h

MAJO

Tucumán 1016

Gladyson Panther + Rosa Profunda. Hoy, a las 21 h.

METROPOLITANO

Junín 501

Emanero. Hoy, a las 21 h

Lali. Sáb 14 de jun, a las 21 h

Teatro

ASTENGO

Mitre 754

Las chicas de la culpa. Fernanda Metilli, Connie Ballarini, Malena Guinzburg y Natalia Carulias. Una juntada con tus amigas más zarpadas. Lun 23, a las 19 h

Tarico on the Rotemberg. Ariel Tarico y David Rotemberg presentan “Sean de Termos y Mabeles”. Imitaciones, canciones y monólogos que han dejado huella en la radio y la televisión. Sáb 7 de jun, a las 20 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

La noche de la basura. En la noche del casamiento de su único hijo, una pareja en crisis enfrenta una conversación postergada durante años.Con Rodolfo Ranni y Graciela Pal. Dir: Rodolfo Ranni. Dom 22, a las 20 h

Match for love. Leiva y Meli, amigos inseparables, buscan frenéticamente al amor de sus vidas. Sin embargo, la diferencia de edad entre ellos y los estándares tradicionales sobre el «atractivo físico» condicionan, desde el principio, su percepción de lo que es el amor verdadero. Elenco: Alejandro Awada y Clara Alonso. Dir: Miguel Ángel Solá. Jue 5 jun, a las 21 h

Una clase especial. Lalo, un hombre introvertido, inseguro, fuera de época, acaba de ser abandonado por su esposa, pero está dispuesto a todo con tal de volver al ruedo. Para lograrlo contrata una clase con Leo, un reconocido maestro en seducción. Con Damián De Santo y Martín Seefeld.Dir: Manuel González Gil. Sáb 7, a las 21 h

Bloody Tango. Un ensamble de bailarines y cantantes de alto nivel artístico pondera la danza a través de virtuosas y elaboradas coreografías. Diversos personajes vivirán una pasional e intensa experiencia al entrar a un hotel. Dir María Laura Cattalini. Sáb 14 de jun, las 20.30 h

Volvió una noche. Manuel visita a su madre Fanny todos los martes en el cementerio y mantiene largas conversaciones en las cuales le cuenta sobre sus logros como médico y como músico. Este martes le confiesa (no sin temor) que se casará dentro de dos días. Con Patricia Palmer, Manuel Novoa y elenco. Dir: Dora Milea, Patricia Palmer. Vie 20, a las 20.30 h

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624

No descansa nunca. La escuela, sus espacios, sus personajes, mostrados, narrados, evocados, intuidos. Dir: Romina Mazzadi Arro. Hoy, a las 21 h

LA COMEDIA

Mitre 958

Living Comedor. Una pieza de danza teatro dirigida por Andrea Ramos e inspirada en el universo de Antonio Berni en el 120º aniversario de su natalicio. La obra fue producida en el marco del programa municipal Primeros Pasos, un espacio dedicado a la creación escénica en danza. Está protagonizada por una compañía de bailarinas y bailarines rosarinos. La entrada es libre y gratuita, por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de la sala. Hoy, a las 21 h.

Suavecita funda un mito. Una fantasía marginal y pegajosa. En el hospital donde trabaja, el rumor corre a sus espaldas. Dir: Martín Bontempo. Sáb 7, a las 21 h

La Madre. ¿Puede una madre amar demasiado? ¿Existen límites para ese amor? ¿Qué ocurre cuando un hijo crece y se va? Cecilia Roth, Gustavo Garzón, Martín Slipak y Victoria Baldomir. Dir: Andrea Garrote. Sáb 14 y dom 15 de jun, a las 20 h

LA MORADA

San Martín 771

Teoría del armado. Rompecabezas por todos lados… piezas sueltas, un personaje deshecho en pedazos, por armar. Dir: Mailín Sylvester. Los sáb de jun, a las 21 h

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148

Paradero. Obra que pone en escena diez años vividos por Carmen y Paloma, una pareja de mujeres de casi cuarenta años, que al separarse hacen carne y eco del mandato social de ser mujeres y ser madres. Dramaturgia y dir: Simonel Piancatelli. Los vie de junio, a las 21 h

Presidente Schreber. La obra sigue la compleja vida de Daniel Paul Schreber, un hombre atrapado entre la realidad y sus delirios. Dramaturgia y dir: Hugo Cardozo. Los sáb de junio, a las 21 h

LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza

Cinegraf es historia, música y una producción audiovisual única. Hoy, a las 21 h

El viaje de la Kundalini. Pablo Robles * KIN y su equipo de SanaMúsicos y Sanadores regresan para celebrar los 11 años de su obra maestra. Dom, a las 18 h

Fernando Sanjiao. Stand Up. Vie 6 de jun, a las 21 h

LA USINA

Jujuy 2844

Goldendust. Con Cristian Bordi, Marilina Baron y Julieta Turco. Hoy, 21 h

Bombastic. Con Julio Chianetta y Marco Cettour. Hoy, 21 h

SALA CULTURAL DE ABAJO

Entre Ríos 579

Aquelarre en el humedal. Una joven kayakista es rescatada a orillas del río por mujeres que habitan el humedal. Así comienza un ritual de iniciación. Intercambios y asombros ante mundos que navegan por aguas y tiempos diferentes. Dir: Marita Vitta. Vie 6 y 13; y sáb 7 y 14 de junio, a las 21 h

Una casa de fósforos. Sol vuelve a la casa de su madre para presentar a su nuevo novio. En una plena ciudad de San Jorge revolucionado por el TC pista, Fausto Piedrabuena se va a consagrar campeón. Escrita y dirigida por Almendra Andenmatten. Dom 1 y 8 de junio, a las 20.30 h

El susto. Tres personajes se enredan en sus propios miedos intentando salir a un mundo que los prefiere adentro. Dir: Leandro Doti. Hoy, a las 21.30 h

TEATRO DEL RAYO

Salta 2991

Casi un feliz encuentro. Comedia de Griselda Gambaro en la que dos hermanas se reencuentran tras la muerte de sus padres. Dir: Ofelia Castillo. Los vie de jun, a las 21 h

Desde cachorro, de Cacho Palma. En coproducción con Arteón. Celebra sus 60 años. Sáb 7, 14 y 21 de junio, a las 21 h.

La rota madre que te parió. La madre, una actriz en decadencia, de vasta y exitosa trayectoria en su juventud, viene a visitar a sus hijas después de pasar siete años sin verlas. Dir: Gustavo Guirado. Hoy, a las 21 h