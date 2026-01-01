Omitir para ir al contenido principal
Hay al menos 100 heridos
Trágico año nuevo en Suiza: decenas de muertos tras un incendio en una estación de esquí
Las autoridades descartaron la hipótesis de un atentado.
01 de enero de 2026 - 12:18
Trágico incendio en una estación de esquí en Suiza durante una fiesta de Año Nuevo
(MAXIME SCHMID/AFP)
Hay al menos 100 heridos
Trágico año nuevo en Suiza: decenas de muertos tras un incendio en una estación de esquí
Hay al menos 100 heridos
Trágico año nuevo en Suiza: decenas de muertos tras un incendio en una estación de esquí
