Angel Di María ya se siente jugador de Central a pesar de que le queda un mes de actividad en Benfica. “Qué lindo es volver a casa”, escribió ayer el ídolo canaya en sus redes sociales. Para Ariel Holan, en cambio, la vuelta del ídolo representa “un desafío enorme”. “Hay que estar en la ciudad para entender lo que significa la vuelta de Di María a Central”, resaltó el entrenador. La dirigencia evalúa un partido de presentación para los primeros días de julio, aunque está sujeto a que Benfica no avance más allá de los octavos de final del Mundial de Clubes. Y tampoco está definido cuándo será el debut oficial de Fideo en el torneo Clausura, si ante Godoy Cruz en la primera fecha o ante San Martín de San Juan en la tercera.

Di Marío regresó a Portugal para preparar su participación con Benfica del próximo Mundial de Clubes que se disputará en Estados Unidos. Será el último torneo que juegue para el equipo lusitano. Después regresará a la ciudad para empezar a entrenar con Central de cara el inicio del torneo Clausura la segunda semana de julio. Pero el ex jugador de la Selección ya se siente con la auriazul y lo hizo expreso ayer en sus redes sociales. “Que lindo es volver a casa. Qué alegría tan grande poder cumplir nuestro sueño. Vivir en nuestro Rosario querido y poder vestir la camiseta de nuestro amado Central”, escribió. Di María posteó además una foto junto a su familia e hizo saber su felicidad: “Hoy es uno de los días mas felices de nuestras vidas. Ese hermoso sueño que teníamos se hizo realidad y ahora más que nunca solo queremos vivir con alegría y mucha felicidad. Las amo mucho”.

El primer partido oficial de Central en el segundo semestre del año será el 28 de junio ante Unión por los 16avos de final de Copa Argentina en escenario a confirmar. En el mejor de los casos, si Benfica no pasa a octavos de final del Mundial de Clubes, el torneo para los protugueses terminará el 24 de junio. Es decir que Di María no estará disponible para debutar en el partido con Unión. El segundo compromiso de los canayas en el semestre será de local por la primera fecha del Clausura ante Godoy Cruz el fin de semana del 12 y 13 de julio. Si el ídolo se toma unos días de vacaciones luego del Mundial de Clubes es improbable que juegue la primera fecha. En la segunda jornada Central visitará a Lanús y es improbable que el primer partido del regreso de Di María sea lejos de Arroyito. Así el partido de la tercera fecha ante San Martín de San Juan en el Gigante, el 26 o 27 de julio, asoma como el día indicado para volver a ver a Angelito con la auriazul corriendo con la pelota pegada el pie zurdo.

Pero antes la dirigencia quiere realizar una presentación del ídolo ante los hinchas. Los problemas que hay por delante son de agenda por la incertidumbre que hay respecto a cuánto tiempo estará Di María jugando el Mundial de Clubes con Benfica. Una eliminación en fase de grupo de los lusitanos abrirá el camino para lograr que el ídolo se reencuentre con los hinchas en un partido amistoso antes del inicio del torneo Clausura.

La expectativa por ver a Di María en Central incluso despertó el entusiasmo del entrenador, Ariel Holan, quien no dudó en reconocer la responsabilidad de tener a un campeón del mundo entre sus dirigidos: “Es un desafío enorme. A quién no le gustaría dirigir a Di María o jugadores de esa jerarquía”, asumió el entrenador de Central.

Di María en la ciudad es un atractivo para otros jugadores de jerarquía que se decidan a venir. Los directivos sueñan con traer a Angel Correa, confeso hincha canaya y que no continuará en Atlético Madrid. Pero el volante campeón del mundo en Qatar tiene contrato por un año más en España y Central no dispone de capacidad económica para negociar su salida. Correa se despidió de Madrid pero no tiene club adónde ir, por el momento, al frustrarse su pase a Monterrey de México. Y en tanto no tenga equipo donde jugar, en Arroyito dejan abierta la opción de encontrar la forma (económica) de traer al ex San Lorenzo.