Los saludos de Jana y Diego Jr. a Maradona

Jana y Diego Jr. también le enviaron sus cálidos saludos a Diego Maradona, su padre, por su cumpleaños número 60, mensajes que motivaron la respuesta del ídolo, todo a través de la red social Instagram.

La hija de Valeria Sabalian y Diego posteó un largo texto, acompañado de una imagen junto a su padre, el cual le respondió "Te amo mi vida". La dedicatoria de Jana decía: "Feliz, feliz, feliz cumple pa. Un año raro, pero después de tanto tiempo, tantas circunstancias y tanta vida, voy a ser egoísta y voy a decir que es el año que más te disfruté. Te tengo cerquita para verte y convivir de verdad, esa convivencia en la que hay días que nos peleamos por boludeces y nos bardeamos fuerte, pero después volvemos a amarnos más que antes porque esa es una relación real de padre-hija, donde vos aprendes de mi y yo de vos. (...) Se que para muchos sos el más grande del fútbol, y no lo dudo, pero para mi sos el mejor papá del mundo. Yo se que no estuve presente en muchos momentos tuyos pero si me lo hubieran permitido, vos sabes que hubiera estado como hoy y siempre desde que nos abrazamos por primera vez. Ahora entiendo un toque el complejo de Edipo porque no encuentro ser humano que sea digno de compararse con toda tu magia. Te amo con la vida, hasta el infinito y deseo que se te cumplan todos tus sueños y que recibas todo el amor y felicidad del mundo y el brindis siempre a los ojos".



Por su parte, Diego Jr., hijo de Cristiana Sinagra y nacido en Nápoles, le escribió en italiano: "Querido papá, hoy es tu 60 cumpleaños y te digo la verdad, me hubiera gustado pasarlo de otra manera, junto a ti divirtiéndote y olvidando este mal momento al menos por unas horas .... Pero no me encuentro aquí escribiéndote lejos de ese abrazo tuyo que desde hace muchos años había soñado. Deseo que sonrías más que nunca, que ames sin ataduras y que seas siempre feliz. A menudo me preguntas si te he perdonado .... ¿Cómo no haberlo hecho si con un abrazo lograste cancelar tanto sufrimiento? Te perdonaría mil veces más y sabes por qué, porque cada niño tiene su propio superhéroe y tú siempre has sido el mío. Te quiero papá".

"Hijo, a pesar de la distancia, estamos más juntos q nunca. ¡¡¡Te amo!!!", respondió Maradona al posteó que incluía un video de Diego y su hijo cantando, y que contó con la participación y felicitaciones de varios deportistas como los argentinos Germán Pezzella (Fiorentina) y Cristian Ansaldi (Torino), el italiano Marco Insigne (Napoli) e incluso el ex basquetbolista serbio Marko Jaric.