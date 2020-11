Starzplay, otra plataforma en juego

La semana pasada se concretó el desembarco de Starzplay como una nueva opción de streaming en la Argentina. Sí, otro servicio on demand que ofrece su rodaja de contenidos audiovisuales y reclama su parte de la torta. “Aquí se encontrarán con contenidos que asumen riesgos, son para el público adulto, cosas que rompan los moldes”, puntualizó Superna Kalle -vicepresidenta ejecutiva de Canales Digitales Internacionales de Starz- en una conferencia virtual de la que participó Página/12.



Algunos datos puntuales. En su catálogo aparecen producciones originales del canal Starz (P-Valley, Power, The Spanish Princess) junto con series y películas adquiridas a otras señales (Normal People, Das Boot, The Great, High Fidelity) o productoras como Fremantle (The Attaché). La aplicación (descargable para para iOs y Android) se puede testear de manera gratuita por una semana y su costo mensual será de 2,49 dólares. Permite que la usen hasta cuatro usuarios en simultáneo y también da la posibilidad de descargas.

Más que de un lanzamiento, en realidad, se trata de una reconversión ya que el catálogo estaba disponible para aquellos que contaban con Apple TV desde 2019. Fue un año de previa y estudio de mercado. “Queríamos saber si a los argentinos les gustaba el contenido y claramente había interés”, aseguró Kalle. Starzplay, en definitiva, es otro jugador más dentro del partido en el que el sector audiovisual se vuelca de lleno al streaming. Netflix, Disney +, HBO GO, Flow, Amazon Prime Video, Acorn TV evidencian algo muy claro: hay muchos players –y de distinta talla- jugando varios matchs al mismo tiempo. “Este es un fenómeno que ha llegado para quedarse y la pandemia ha acelerado la adopción del streaming global. El negocio de las salas de cine también va a cambiar. Todas estas transformaciones van a ser sistémicas. Creo que la gente va a tener más y más servicios de streaming en sus casas y que va a haber paquetes con varias plataformas”, precisó.

-¿Cuál es el diferencial de Starzplay en este contexto?

-Lo que hacemos muy bien es contenido premium y ultra premium. Ficción mayormente y algunos documentales. Nos inclinamos hacia series con un contenido provocador. Vamos a tener un programa de México sobre el mundo de los concursos de belleza, tendremos otro de España sobre la vida de Nacho Vidal y el detrás de escena de la industria pornográfica. Son programas que definitivamente no se podrían ver en otro lugar. No tenemos programación para chicos ni familiar, tampoco tenemos reality shows. No apuntamos a un público tan amplio como Netflix, Amazon Prime Video o Apple, apuntamos a que el público comprenda que hacemos una cosa pero la hacemos muy bien, que es contenido exclusivo y sorprendente. Somos muy buenos en lo que hacemos, y eso es drama y entretenimiento realmente excitante, sexy y vanguardista.

-¿Van a producir en el país?

-Estamos a la búsqueda de un programa original para la Argentina. Es muy temprano para dar detalles pero nos estimula mucho tener producciones en español como ya lo encaramos en México y España. Hay una serie que estamos siguiendo muy de cerca, de la que es un poco temprano para hablar, pero definitivamente vamos a generar contenido argentino. La Argentina está en nuestra lista de prioridades en un cien por ciento.