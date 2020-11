Alberto Fernández sobre Néstor Kirchner: "Tenía un apellido complejo, un ojo desviado, era ceseoso cuando hablaba, pero una racionalidad increíble"

"Hay cosas que empezó Néstor, siguió Cristina, y yo vengo como a terminarlas. Debe ser que así estaba predestinado", aseguró Alberto Fernández. A 10 años de la muerte de Néstor Kirchner, el colectivo Agenda Argentina publicó una extensa entrevista al actual Presidente, en la que éste relata los orígenes del Grupo Calafate, la llegada a la presidencia luego de la crisis del 2001, la tarea de reconstrucción de la Argentina, así como también cuenta un poco sobre su relación personal con él y la forma que Néstor le cambió la vida política, a él y al resto del país. "No hubo liderazgo más racional que el liderazgo de Kirchner. Tenía un apellido complejo, un ojo desviado, era ceseoso cuando hablaba, pero tenía una racionalidad increíble", aseveró su ex jefe de Gabinete.

"Nosotros habíamos recibido un incendio apagado, y tuvimos que reconstruirlo todo. Duhalde fue un gran bombero, pero Néstor fue el arquitecto que reconstruyó la casa", comentó Alberto Fernández, haciendo referencia a la tarea de reconstrucción nacional que tuvo que encarar Néstor Kirchner cuando asumió en el 2003. Durante la entrevista, Fernández se refirió a cómo conoció a Kirchner, a la creación del Grupo Calafate, al distanciamiento con Eduardo Duhalde, y a la gran preocupación que acosaba a Néstor por aquellos años: "Él no quería ser el ala progresista de un partido conservador", explicó Alberto.

"Néstor me cambió la vida. Yo viví la aventura más maravillosa que alguien puede vivir en política, que es estar en el peor de los llanos, llegar al poder y desde el poder tener la oportunidad de cambiarle la vida a la gente", contó Alberto, quien aseguró que, antes de Néstor Kirchner, su generación "deambulaba" tratando de buscar "cuál era el lugar de peronismo". "Y de repente me apareció Néstor. Y me dije 'este es el tipo que estaba buscando'", contó. "Yo se que Néstor está. Siempre que voy a tomar una decisión me pregunto 'qué haría Néstor'. Es irreversible pensarlo", finalizó el presidente, recordando a su "último líder político" en el décimo aniversario de su muerte.