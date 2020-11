Liga Profesional: Independiente venció en Santiago del Estero

Independiente, con el arquero uruguayo Santiago Sosa como figura, derrotó 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, en la primera fecha de la zona 2 de la Liga Profesional. El delantero Claudio Riaño (ex Independiente), en contra, marcó el único gol del partido en el estadio Alfredo Terrera de la capital santiagueña.



La victoria resulta exagerada para Independiente, teniendo en cuenta los merecimientos de un equipo y otro. Central Córdoba dispuso de varias ocasiones claras de gol que no supo o no pudo resolver. Y además estaba Sosa.



El equipo de Lucas Pusineri, que presentó nueve futbolistas surgidos de las divisiones juveniles, hizo su negocio con la mente puesta en la revancha de la segunda fase de Copa Sudamericana ante Atlético Tucumán del próximo jueves (ganó 1-0 en la ida).



Un tiro de esquina ejecutado por el colombiano Andrés Roa encontró el remate de cabeza de Lucas González que se desvió en Riaño y descolocó al arquero Alejandro Sánchez en los primeros minutos de juego.



Central Córdoba hizo su estreno con un plantel renovado respecto de la temporada pasada, ahora bajo la conducción de Alfredo Berti (reemplazó al "Sapito" Gustavo Coleoni) y buscó de diferentes maneras, con distintas variantes tácticas, pero no fue eficaz cuando debía serlo.



Independiente se apoyó en la figura de Sosa, la contratación que tanto solicitaba el entrenador Lucas Pusineri, quien respondió con grandes atajadas. Central Córdoba no sacó provecho de una defensa sin rodaje del visitante.



Con un remate en el palo, el tucumano Argañaraz tuvo una jornada errática, mientras que Sosa, de brillante presentación ante Atlético Tucumán, fue el jugador más destacado porque sostuvo a Independiente cuando fue exigido, aun en el segundo minuto adicionado, cuando a puro reflejo despejó un cabezazo de Banega que se había desviado ligeramente en el arquero Sánchez, quien había cruzado toda la cancha en busca de un gol que no llegó.



En la próxima jornada, el Rojo recibirá a Colón el lunes 9 y el mismo día Central Córdoba repetirá localía ante Defensa y Justicia.











0 CENTRAL CORDOBA: A. Sánchez; Quilez, Salomón, N. Banega, Bay; Galeano, Vega, A. Rojas, Vieyra; Riaño, Argañaraz. DT: Alfredo Berti.



1 INDEPENDIENTE: S. Sosa; Asís, Barreto, Franco, Ortega; Pacchini, L. González; Blanco, Roa, B. Martínez; Messiniti. DT: Lucas Pusineri.

Estadio: Alfredo Terrera (Santiago del Estero). Arbitro: Pablo Dóvalo.



Gol: 7m Riaño (CC) en contra.

Cambios: 46m Ribas por Vieyra (CC); 57m F. Martínez por Roa (I), 68m L. Romero por L. González (I), 71m Vella por Galeano (CC), 75m Cerro por A. Rojas (CC) y J.L. Fernández por Argañaraz (CC), 81m Velasco por Blanco (I), 87m N. Barrios por Bay (CC).