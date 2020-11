El juez federal Juan Pablo Augé ratificó la validez de las pericias en el celular de Darío Nieto

El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé ratificó la validez del secuestro y las pericias realizadas al teléfono celular del secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, en la causa por espionaje ilegal en la que está acusado.



El magistrado rechazó un planteo de nulidad presentado por la defensa de Nieto contra todo lo ordenado luego del secuestro de su móvil en un allanamiento a su vivienda, al descartar que haya habido alguna "violación a la cadena de custodia", según la resolución.

"Se advierte que, pese a lo que sostiene la defensa, no se ha señalado perjuicio concreto alguno producido por las alegadas irregularidades procesales", concluyó el juez al rechazar los planteosAugé sentenció que "no existe" evidencia de irregularidad en el procedimiento de custodia del teléfono. "La defensa no ha demostrado, ni siquiera mostrado­ que efectivamente el contenido del teléfono celular de Nieto fue alterado, en qué consistió dicha alteración o, en su caso, que la información alterada hubiese sido utilizada en contra de su ahijado procesal", concluyó. El abogado de Nieto, Gervasio Caviglione Fraga, argumentó que "se violó la cadena de custodia del celular" porque "el disco remitido --en ocasión de la tercera apertura del celular-- fue uno distinto" al usado para almacenar datos extraídos con anterioridad. A raíz de ello pidió la nulidad de distintas resoluciones y pedidos de prueba que surgieron en base a la información obtenida. Nieto fue indagado en la causa el 6 de octubre pasado y Augé debe resolver su situación procesal en la investigación abierta por presunto espionaje ilegal en el Gobierno de Cambiemos.