De la segunda de The Mandalorian a la Feria de la Música

#DeFeria Charlas y talleres sobre la elección de los instrumentos al grabar, los protocolos sanitarios para un show digital o las políticas públicas para la música, pero también sobre e-commerce o realidad virtual aplicada, dan forma a la integral propuesta de la Feria de la Música, que en su edición digital 2020 va entre hoy y el 8/11 e incluye una galería online con showcases, lanzamientos de productos y tiendas virtuales.

#AltaTemporada ¡La era de las series! A semanas de su debut en América latina, la plataforma Disney+ estrenó la segunda de The Mandalorian, su impactante spin-off en plan western espacial de la saga Star Wars. Además, el hit emotivo y angustiante This Is Us estrena su quinta temporada (DirecTV), el terrorismo vasco protagoniza la docuserie El desafío ETA (Amazon Prime) y Starzplay subió las tres primeras del mashup gótico Penny Dreadful.

#DeCatálogo Luego de tres simples al hilo, el performer indie Andry Brett entregó su primer disco, Cariño, acaso no lo ves?. También hay lanzamientos de No Salgas Con Robots (Mujer gurú, EP de rock lisérgico), de lxs shoegazers marplatenses Tomates en Verano (Todos los días son felices, producido por el británico Graham Sutton) y del cantautor Manekinekko (su EP Vago y nocturno, grabación doméstica con mascotas, familia, lluvia y camiones como conceptual sonido de fondo).

#CualquieraPuedeGooglear Clic sobre tablas: el ciclo Teatro Sin Teatro - Conexión TIMBRe4 convidará diez obras cortas de artistas como Valentino Grizutti, Martín Benchimol o Laura Correa, seleccionadas entre 125 proyectos (hasta el 21/11, online y a la gorra). Clic de solo lectura: el rock cordobés de los '80 es objeto de estudio en Relato de un salto en alto, editado por Vademécum y escrito por Raúl Dirty Ortiz, periodista y ex miembro de la banda Proceso a Ricutti.

#HacelaSimple Nuevas oportunidades para tu playlist. Divididos compartió el simple de regreso Cabalgata deportiva, grabado en estudio bajo estrictos protocolos sanitarios. Además, la cantante Eva Esdrújula encaró con glamour y humor la cotidianidad de la maternidad en su chanson Mamá terrible. Y también hay nuevas canciones de Vita Set (Entre líneas), de Lucas Galiñanes (Living), de los zarateños Motivos Olvidables (En vilo), de Leva (Tanto viaje) y de Amanda Pujó, ex cantante de Oxymora (Ecos de mi voz).