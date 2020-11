La pintura del más joven de los consagrados

Desde hace mucho tiempo Noé (1933) presenta en noviembre de cada año lo que ha venido pintando durante los meses anteriores. Este año sucedió lo mismo, pero gracias a la iniciativa de su galerista, Mariana Povarché, de Rubbers, la experiencia se multiplica con tres exhibiciones, en tres galerías. La triple muestra toma la forma de homenaje, bajo el título Ménage a trois, que más allá de su acepción amorosa, es una cita del título de una cuadro de Noé de 2008. Un hommage a trois. De modo que hoy se inaugura su habitual muestra anual con obras recientes. El jueves 5 de noviembre, en la galería Gachi Prieto, se abre la muestra “Apto para todo público”, con curaduría de Andrés Waissman, que incluye obras que Noé realizó durante la última década. Y el sábado 7, en la galería Jacques Martínez, se inaugura la muestra de obras históricas “Por qué pintó lo que pintó, dejó de pintar lo que no pintó y pinta ahora lo que pinta”, variación (de la primera a la tercera persona) del título del prólogo escrito por Noé para su exposición “La naturaleza y los mitos” y “Conquista y violación de la naturaleza”, en la galería Carmen Waugh, en noviembre de 1975, que marcó la vuelta de Noé a la pintura luego de haberla abandonado durante nueve años.

En la galería Rubbers, Página12 recorrió a solas con Noé la muestra que se inaugura hoy mismo. En la entrada, parte del pasillo a la derecha y en toda la primera sala está la serie “El virus reina”, que el artista pintó durante estos meses de pandemia, antes y después de haber él mismo contraído y superado la enfermedad. En el resto del pasillo, hacia la izquierda y en la segunda sala, hay pinturas recientes que no forman parte de la serie “El virus reina”, más algunas otras obras de la década del ochenta, retocadas últimamente, fechadas como “80-20”.

Noé es un artista siempre alerta y muy activo, para quien la pintura funciona como una red que contiene y transforma su experiencia e imaginación al tiempo que se apropia de aquello que percibe de su entorno, de sus lecturas y del mundo.

Durante estos meses de encierro el pintor estuvo muy productivo y realizó catorce obras nuevas a partir de abril, ocho de las cuales conforman la serie sobre la pandemia. Paralelamente, está terminando el ensayo La asunción del caos, acerca de lo cual se cuenta en esta misma página, en la edición del 30 de junio.

“Estos meses de pandemia me sirvieron para aprender -cuenta Noé-. Tengo muchas cosas que terminar y para poder hacerlo quiero lograr un ritmo de trabajo parecido al de estos últimos meses. Voy a salir menos y a concentrarme para trabajar más en casa”.

Uno de los cuadros recientes en el que Noé inscribe y articula sus dos pasiones (la pintura y las palabras) es “Juego de palabras, juego mágico de colores”, frase tomada de Novalis que le permite al artista entrecruzar formas con colores y palabras en tanto lenguajes, con un fuerte componente autorreferencial. Pintura y palabras que antes de “hablar” sobre otra cosa, “hablan” sobre sí mismas.

En la visita guiada que nos hizo va contando sobre este cuadro: “Acá transcribí la primera frase de un monólogo de Novalis sobre el lenguaje: “Asombra el error en que incurre la gente cuando cree que habla de las cosas. Nadie parece darse cuenta de que la singularidad del lenguaje consiste justamente en que solo se preocupa de sí mismo. Por eso es un misterio maravilloso”. También transcribí un fragmento del poeta nicaragüense del siglo veinte, Pablo Antonio Cuadra: ‘Si la poesía nace junto al verbo / junto a la danza/ junto al andar, / el correr, /el marchar, / ella verbi gracia, verbi marcha/ verbi corre/ verbi anda / verbi danza’.”

Pasa a otra obra: “Sobre la teoría del color y de la luz se dice y escribe mucho, pero en realidad nadie sabe… (se ríe). Por eso esta pintura se titula ‘La teoría del color es teología’ ”.

Respecto de las tres muestras como homenaje, según Noé: “Prefiero ser testigo de los homenajes en vida. Los que se hagan después… (se ríe) no sé desde dónde los miraré”.

Quizás evocando la idea inicial de la célebre novela de Luigi Pirandello, El difunto Matías Pascal, en la que el protagonista finge morirse para asistir disfrazado a su propio entierro y ser testigo de lo que se dice sobre él, Noé bromea con esta hipótesis: “Está bien que te hagan los discursos fúnebres antes de morirte”. Y sigue: “Cuando Ensor era célebre y ya no estaba pintando, le hicieron un monumento en Ostende. Por esos días apareció en un diario la noticia falsa de que él había muerto. Entonces Ensor fue hasta el monumento y depositó una corona de flores. En fin: nunca viene mal que te den pelota –dice Noé-, aunque cuando lo hacen a veces parece que exageran. Pero si no te dan pelota uno se resiente… al menos yo lo vivo así”.

Por su parte, Mariana Povarché explica que “las restricciones que imponen los protocolos sanitario va a hacer que no pueda asistir toda la gente que vino a las muestras anteriores de Noé. Ni que hablar de las 250.000 personas que visitaron la muestra de Yuyo curada por Cecilia Ivanchevich, ‘Mirada prospectiva’, en el MNBA en 2017. Por eso se me ocurrió multiplicar esto, no solo con la última obra, sino también repasando otros momentos de su pintura. Así que apenas convoqué a Gachi Prieto y a Clara Martínez, dijeron “Sí”. Y respecto del título, “Ménage a trois”, más allá del humor y del cuadro de Yuyo de 2008, estas tres exposiciones en nuestras galerías de una obra tan joven y contemporánea como la de Noé, es un triunfo de Eros sobre Tánatos”.

Según Gachi Prieto: “Con Clara Martínez y Mariana Povarché nos conocemos hace muchos años, siempre estuvimos preocupadas, no sólo en la gestión de nuestros espacios, sino por el sistema todo y mejorar las prácticas. En este momento donde todo se ha puesto en jaque y hay tantas dificultades, lo más interesante que nos pasó es preguntarnos por el sentido de lo que hacemos y tratar de cambiar las cosas de las que nos quejábamos. Lo que veremos a partir del jueves en mi galería, con curaduría de Andrés Waissman, es obra de Noé de la última década.

Finalmente, Clara Martínez, directora de la galería Jacques Martínez, dice sobre la exposición que inaugura el sábado: “Nuestro objetivo es hacer una suerte de homenaje a Noé tomando ese momento de culminación de una fase de crisis personal pero de absoluta riqueza, de un creador tan fértil con las ideas como con la pintura y que daría como resultado este punto de inflexión importantísimo en su obra”.

* Las tres exposiciones simultáneas que inaugura en estos días Luis Felipe Noé son: “Dosmilveinte. El virus reina”Inaugura hoy, de 12 a 18 hs. en Rubbers, Av. Alvear 1640, [email protected], @galeria_rubbers, tel: +541148161864. Sigue hasta fin de año.“Apto para todo público”, inaugura el jueves 5, de 12 a 18 hs, en Gachi Prieto, Uriarte 1373, [email protected], @gachiprietogaleria, tel +541147746656. Sigue hasta el 8/12.Obras de los años setenta, inaugura el sábado 7, de 12 a 18 hs, en galería Jacques Martínez, Roque Sáenz Peña 267, San Isidro, [email protected], @galeriajacquesmartinez, tel: +54114743-5534. Sigue hasta el 5/12. Las exposiciones, con entrada libre y gratuita, podrán visitarse únicamente con cita, contemplando los protocolos sanitarios de prevención. Para programar las visitas, hay que comunicarse con las galerías.