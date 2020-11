Elecciones en Estados Unidos: libertarios, progresistas y outsiders compiten contra Trump y Biden

Las opciones electorales en Estados Unidos no se agotan en Joe Biden y Donald Trump. Existen decenas de candidatos a presidente de partidos pequeños o independientes que comúnmente quedan opacados por el bipartidismo. El sistema de votación estadounidense favorece que esto sea así. Berni Sanders es el caso más emblemático de un "independiente" logrando apoyo popular. Sin embargo, este año hay más fuerzas políticas. Entre ellas el Partido Libertario que, muy por detrás de los pesos pesados, figura como la tercera fuerza política del país. Son defensores de las libertades individuales, el libre comercio y un Estado mínimo. También aparece el Partido Verde que se reconoce como una alternativa ecologista y de izquierda al ala progresista demócrata. El candidato sorpresa de este año es el cantante Kanye West.

La forma de elección en EEUU, voto indirecto a través de electores, hace que comúnmente no se propicie la elección de alguna tercera fuerza. Todo parece hecho para mantener el statu quo entre demócratas y republicanos. Algo que en principio había logrado desafiar Sanders. Como candidato independiente fue electo en 1991 para la Cámara de Representantes por el estado de Vermont. En el 2007 obtuvo su banca en el Senado. Sin embargo, después se acercó a los demócratas y terminó participando en sus internas presidenciales en 2016 y 2020.

Uno las fuerzas políticas que este año se presenta en las elecciones es el Partido Libertario. Su candidata es Jo Jorgensen, profesora de psicología de 63 años. Las pocas encuestas que tienen en cuenta a estos partidos le otorgan hasta un 4 por ciento de los votos. En las elecciones de 2016 los Libertarios habían obtenido 4,5 millones de votos. Más del 3 por ciento del total, lo que significó un récord. Actualmente tiene dos diputados en la Cámara de Representantes luego de que dos republicanos se pasaran a sus filas. Los Libertarios son los únicos cuyos candidatos aparecen en los 50 estados. Los demás partidos figuran sólo en algunos, lo que suma otra traba para conseguir votos.

Cuatro años atrás, la candidata del Partido Verde obtuvo un uno por ciento del voto popular. Pero muchos creen que contribuyó a la derrota de la demócrata Hillary Clinton al conseguir apoyo en estados clave que Trump ganó por poco, como Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Esta vez el candidato del partido es uno de sus fundadores, Howie Hawkins, californiano de 67 años. Hawkins es partidario de la cobertura médica universal. También afirma haber sido el creador del Green New Deal que luego adoptó la izquierda Demócrata. "Trump puede decir que el cambio climático es un engaño, ¡pero Biden actúa como si lo fuera! Necesitamos un Green New Deal con un programa de recuperación del coronavirus que combata la creciente desigualdad", sostuvo el candidato verde. Además rechazó el argumento de que puedan colaborar a una derrota de Biden. “Trump va a dejar un país con un cuarto de millón de fallecidos a consecuencia del covid y en medio de una depresión económica. Si no pueden ganarle, es culpa de ellos, no mía”, aseguró el ecologista.

Por su parte West anunció su candidatura presidencial en Twitter el 4 de julio, el Día de la Independencia de EEUU. Solo cumplió con los criterios para aparecer en la boleta electoral en 12 de los 50 estados. Por lo tanto matemáticamente no tiene posibilidades de ser elegido presidente. Los partidarios de Donald Trump esperan que el rapero de 43 años, exseguidor del presidente republicano, pueda sacarle algunos votos de afroamericanos a Joe Biden.

Informe: Juan Manuel Boccacci