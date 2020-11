La Navidad en mesa chica y sin lechón

La desaceleración que exhiben los números en torno a la pandemia en los últimos días alentó un clima incipiente de distensión que obligó al gobierno provincial a salir al cruce y advertir que no hay margen para relajarse ni gastar a cuenta. Dos ministros, Sonia Martorano y Roberto Sukerman, usaron los micrófonos cotidianos de la prensa para señalar la zozobra que Europa vive por estos días con el rebrote del coronavirus, y el recordatorio de que las reuniones afectivas siguen acotadas, por más que el comercio navideño ya invite a planificar grandes mesas familiares.

Una de esas noticias que destilan ilusiones de vieja normalidad aconteció ayer con la reanudación de los vuelos comerciales de cabotaje y el primer servicio Ezeiza - Rosario por Aerolíneas Argentinas. Con eso en mente fue la ministra de salud al acto protocolar en el Aeropuerto Islas Malvinas. "Todavía es prematuro hablar de un amesetamiento de la curva porque puede haber una escalada", aclaró Martorano aunque asumió que las mediciones marcan una tendencia a la baja en los contagios diarios que se reportan aquí. Y como ejemplo se sirvió de lo que pasa en el Viejo Continente. "Ahí tenemos el diario del lunes, que nos sirve mucho. En Europa se pensaba que el verano mejoraba la situación y no es tan así", balanceó.

"La contagiosidad del covid 19 no disminuye a medida que la temperatura se eleva, solo que es mejor así porque propicia la ventilación de lugares cerrados y los encuentros al aire libre", explicó la responsable de la cartera sanitaria. En este sentido, Martorano remarcó que espera el transcurso de 14 días continuados de esta situación de restricciones ambiguas (sobre todo la prohibición de reuniones sociales y el pretendido corte de circulación nocturna) para confirmar que la pandemia en Rosario haya frenado de verdad. Con todo, en el gobierno asumen que ambas restricciones no son cumplidas en el sentido estricto de la palabra.

Con la misma misión de desactivar expectativas aperturistas, el ministro de Trabajo, Roberto Sukerman, habló en ese sentido desde la delegación Rosario de Gobernación. "No hay que imaginarse unas fiestas multitudinarias, lamentablemente. Los festejos deberán ser mucho más acotados, y no podremos hacer la vida de verano que hicimos otros años", avisó. Por lo visto, no le hizo mucho caso la muchedumbre que transitó y habitó este fin de semana el corredor Pellegrini, los parques de la costa central y rambla Catalunya.

Sukerman brindó estas advertencias al término de una reunión con Martorano y con el secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana. Su objetivo fue bosquejar protocolos de prevención sanitaria para actividades estivales como piletas, colonias de vacaciones, y playas varias de la ciudad y las isla de enfrente.

"No creo que lleguemos a tener reuniones como solíamos hacer con los seres queridos, las amistades. Hay que seguir teniendo cuidado. Se tiende a creer que lo peor ya pasó y la situación sanitaria no tiene complicaciones, pero claramente no es así", señaló el titular de la cartera laboral.

En tanto, los presentes comentaron algunos rasgos de lo que serían esos protocolos veraniegos, sobre todo la estipulación de 10 personas como límite para actividades grupales en colonias de vacaciones y piletas. "Esto implicará una mayor rotación de chicos, que tengan menos días a la semana en la colonia", dedujo un vocero.

Por el lado del río, Sukerman anticipó que cualquier escenario será con restricciones a la afluencia de paseantes. "Vamos a trabajar con limitaciones, con una capacidad de espacio menor a la prevista, tenemos una ventaja con la bajante del río que nos da más playa. Todo va a tener una restricción y tendremos que organizar y comunicar muy bien para que las personas no vayan inútilmente si la capacidad de La Florida está al límite", preanunció. Y entrevió dificultades en la autorización que la Municipalidad de Victoria expidió para que los navegantes de Rosario puedan cruzar y desembarcar en las islas. "Habrá que organizar bien las actividades con los titulares de los paradores de isla, que en su mayoría son rosarinos", adelantó.