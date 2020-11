Sergio Uñac llamó a generar consensos para suspender las PASO

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, solicitó que el año que viene se suspendan las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para disminuir el riesgo sanitario y evitar el gasto económico que implica la logística electoral. De esta manera, el mandatario volvió a instalar el debate en torno a la realización de las elecciones primarias del 2021, que ya tuvo varias apariciones como un rumor mediático y siempre había sido desmentido por autoridades nacionales. Ahora se añadió un matiz: si bien desde el Gobierno aseguran que, oficialmente, el cronograma electoral continúa siendo el mismo, advierten que será imprescindible que la población esté vacunada contra el coronavirus para que las PASO puedan realizarse sin ningún riesgo sanitario.



"A través del diálogo y el trabajo conjunto con los sectores políticos, generemos los consensos necesarios para presentar un proyecto de ley destinado a la suspensión de las PASO para el año 2021", señaló Sergio Uñac a través de sus redes sociales. El gobernador de San Juan, que forma parte del Frente de Todos, argumentó que la suspensión de las primarias del año que viene, correspondientes a los comicios legislativos de medio término en todo el país, significaría un "menor riesgo sanitario y mayor ahorro económico", en el marco de la crisis generada por la pandemia por el coronavirus.



Con este pedido, Uñac volvió a instalar el debate en torno a la suspensión de las PASO en la agenda pública. La semana pasada, la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco, había tenido que salir a asegurar que el Gobierno estaba "trabajando bajo el cronograma electoral vigente", luego de que varios portales comenzaran a especular con que el gobierno nacional estaba analizando la posibilidad de suspender las elecciones primarias de 2021 como consecuencia de la pandemia. La versión que replicaron diversos medios sostenía que el Ejecutivo buscaba evitar el riesgo epidemiológico que significaría movilizar a millones de personas, así como que tenía un especial interés en ahorrarse los 12 millones de pesos que implicaría la logística de las PASO. Los dos mismos argumentos que esgrimió Uñac.

¿Qué hay de cierto en estos rumores? Desde el gobierno nacional indicaron a PáginaI12 que el tema no está en agenda de momento, aunque advirtieron que "para que las PASO se realicen necesitamos primero que toda la población esté vacunada para evitar riesgos sanitarios, y eso hoy es difícil de confirmar". Esto se debe a que en las PASO del año pasado se movilizaron más de 25 millones de personas en todo el país, lo que podría representar un gran peligro epidemiológico en el caso de que la pandemia continúe sin una importante parte de la población inmunizada.

"En lo formal continuamos trabajando con el cronograma electoral vigente, no hay ningún cambio. Se están analizando las potencialidades del escenario pandémico en conjunto con el Ministerio de Salud, pero todo está dirigido en vistas a cómo realizar las PASO, no a voltearlas", indicaron voceros del Ministerio de Interior de la Nación. Desde el 2011, a partir de la sanción de la Ley 23.298, las PASO se realizan de manera ininterrumpida en todo el país con el objetivo de resolver las internas partidarias a partir del voto popular. "Cualquier modificación tendrá que ser debatida y aprobada en el Congreso. El Gobierno está abierto a propuestas, pero en lo formal no cambia nada que Uñac haya salido a decir lo que dijo", afirmaron desde la cartera que conduce Eduardo "Wado" De Pedro.

Informe: María Cafferata.