Coronavirus: El oficialismo salió a defender su política para la adquisición de vacunas

"No preguntamos si la vacuna tiene ideología, preguntamos si salva la vida de los argentinos", aseguró el presidente Alberto Fernández con respecto a las críticas que, distintos sectores de la oposición y algunos medios de comunicación, realizaron tras el anuncio de que Argentina recibiría 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, desarrollada por Rusia. En la misma línea, distintos funcionarios defendieron el logro conseguido por la gestión de Fernández.

En ese marco, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que "gracias a la decisión del Presidente van a estar disponibles no una, sino varias vacunas para empezar a poner fin a esta pesadilla del coronavirus". Además se preguntó: "¿a quién se le mete en la cabeza que se puede discutir de dónde viene?". También se expresaron al respecto el jefe de ministros, Santiago Cafiero y el jefe de Gabinete de la Provincia, Carlos Bianco.



"No importa quién la produce", insistió el Presidente y criticó a quienes "hablan con tanta liviandad", sobre las vacunas. En este sentido, remarcó que "estamos hablando de Rusia, una potencia mundial que tiene 28 premios Nobel, que ha desarrollado la ciencia y la tecnología". "Parece que alguno no se enteró que se terminó el mundo bipolar y la Guerra Fría, y nos meten en una discusión que a nadie le importa", subrayó. "Lo único que importa -remarcó- es ponerle fin a esta pesadilla".

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, en tanto, durante un acto en la localidad de Avellaneda opinó que "Alberto comunicó una de las noticias más importantes e históricas para esta etapa, porque el 2020 será recordado como el año de la pandemia". En ese marco, expuso que "desde el Poder Ejecutivo se estaba esperando algo que finalmente llegó", y que "hay 10 vacunas en la ultima fase". En declaraciones radiales, el Gobernador también había dicho que le parecía "un disparate" atacar a la vacuna rusa por su procedencia cuando internacionalmente cuenta con los mismos avales que las occidentales. "La diferencia es que ésta viene más rápido y con mayor volumen", explicó. Además, Kicillof opinó que "ponerse a polemizar porque no les gusta el origen de la vacuna es poco serio".

Cafiero, también opinó sobre los anuncios acerca de las dosis que llegarán de Rusia entre diciembre y enero y sostuvo que "la prioridad del Gobierno nacional es cuidar a los argentinos y salvar vidas". Además, agregó que con este tema "no debe haber grieta". Su par en la Provincia, Carlos Bianco, durante una conferencia de prensa que brindó en La Plata, en tono irónico, aclaró que "adquirir la vacuna Sputnik V contra el coronavirus no implica un paso hacia el comunismo". "No le estamos comprando la vacuna a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (por la extinta URSS), sino a la Federación de Rusia, un país capitalista, con una tradición científica de varios centenios en esta materia", subrayó.