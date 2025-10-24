Un nuevo cruce entre la Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta y Jujuy (CEPRIDIASA) y el Ministerio de Salud Pública de Salta por una deuda pone en riesgo la continuidad del tratamiento de diálisis de 131 pacientes que dependen de la cartera sanitaria.

Esta Asociación aseguró ayer que la provincia ya suma cinco meses de retraso en los pagos por tratamientos. En un comunicado, la entidad detalló que la falta de pago incluye las prestaciones impagas desde diciembre de 2024 y entre abril y julio de 2025. Ello “configura una situación de colapso operativo y financiero” para los centros de diálisis, sostuvo.

Añadió que pese a esta circunstancia, durante meses se sostuvieron las prestaciones priorizando la vida de los pacientes. “Pero hoy nos encontramos en un punto límite, sin recursos para continuar brindando el servicio”.

Sucede que ayer, el Ministerio de Salud informó que “no cuenta con recursos suficientes para afrontar las obligaciones pendientes”.

“Ante este escenario, la Asociación se ve obligada a solicitar al Ministerio de Salud Pública que disponga, a través de las áreas pertinentes, los mecanismos de contención y derivación para los 131 pacientes que inevitablemente se verán afectados por la suspensión del servicio”, indicó CEPRIDIASA.

Sostuvo que esto no tiene que ver con una decisión voluntaria, sino con la imposibilidad material y económica real, que pone en riesgo la continuidad de tratamientos vitales y genera un grave riesgo sanitario en toda la región.

“No se trata de una disputa económica, se trata de vidas. Los centros de diálisis hemos llegado al límite de la flexibilidad. Sin una respuesta urgente, el sistema entra en crisis terminal”, afirmó.

“Por ningún motivo”

La cartera sanitaria respondió que la cláusula 19 del convenio entre las partes establece que el prestador se obliga a no discontinuar por ningún motivo la prestación de los servicios contratados durante toda la vigencia del presente contrato”. Más abajo aclara que “por ningún motivo”, incluye “la falta de pago o (su) retardo”.

Afirmó también que el Ministerio de Salud en reunión presencial “le comunicó la voluntad de pago para cancelar en el corto plazo, sin que exista respuesta favorable por parte de la Asociación al día de la fecha”.

“Guiados por el principio de buena fe, se requiere la no suspensión de servicios”, pidió el Ministerio de Salud. Advirtió que en caso contrario, podría iniciar las acciones legales pertinentes, civiles o penales, “que permitan garantizar la prestación adecuada de servicios tan esenciales como los comprometidos”.