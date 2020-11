Coronavirus: ¿Qué hay detrás de los detractores de la vacuna rusa?

La Argentina comprará 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus, según anunció el presidente Alberto Fernández. Esto equivale a 12,5 millones de vacunas (ya que el esquema prevé dos aplicaciones). Los primeros diez millones llegarán entre diciembre y enero y quedará un remanente de 2,5 millones que vendría después.

Desde que se comunicó la noticia, surgieron varias especulaciones. ¿Crece el movimiento antivacunas o qué motivaciones se esconden detrás de la negativa a vacunarse?

Las y los [email protected] de Página/12 dieron el debate y destacamos acá las contribuciones más destacadas:

Creo que se está armando otra grieta. No soy ingenuo, sé que el complejo militar industrial de EE.UU y Europa también está detrás de las vacunas (detrás de cada guerra o enfermedad hay un negocio). Pero esto nos puede llevar a no poder vivir. Vamos a terminar en vacunas sí o vacunas no. ¡VACUNAS SI!

clint

Considero que si no podemos fiarnos de los políticos, no podemos fiarnos de las instituciones, y no podemos fiarnos de los científicos, no nos queda nada. Entre los 3, me quedo con los últimos. Según los papers que hay dando vueltas, esta vacuna es similar a la de Oxford (ambas se basan en adenovirus) y hace 1 mes inició la fase 3 con 42000 personas. Me preocupa que todo se quiera ver como una conspiración. Al principio se decía que la Covid no existía, que se sobreestimaban muertes, luego se dijo que en realidad era un arma bioterrorista nacida en un laboratorio chino, luego que las vacunas que están en en desarrollo son herramientas para controlar a la humanidad, y un sinfín de teorías conspirativas que son peligrosas porque es imposible discutir con ellas. Se decía que se sobrestimaban muertes: todos los métodos estadísticos que conocemos prueban que esto no es así. Pero la gente sigue repitiendo el mantra de "exageran!". Se dijo que era un arma bioterrorista. Todos los métodos que conocemos para verificar el origen de estos bichos prueban que se originó de la naturaleza (bueno, de la naturaleza que resulta de juntar miles de cadáveres de animales en malas condiciones bromatológicas y ver qué pasa). Y aún así está lleno de gente repitiendo que esto se inventó en un laboratorio. Ahora es el turno de las vacunas: que las inventaron para controlarnos, que hay una conspiración de los poderes fácticos, etc. Lo que me perturba de estas ideas es que cualquier discusión llega a punto muerto. Si alguien plantea alguna cosa de estas y le mostrás los datos disponibles, la persona procede a alegremente ignorarlos. Es peligroso, porque entre tanta discusión con tintes conspiranoides quedan sin discutir temas impotantes, como si realmente unas vacunas producidas en menos de 1 año son realmente seguras.

Lucas

Seguramente las conspiraciones existen, pero otra cosa es verlas por todas partes, o suponer que siempre tendrán éxito. El Big Reset no necesitaba de este virus, hay razones más que suficientes en la economía global y en el funcionamiento de las instituciones para que las élites hayan comenzado a hacer planes pera reformular el sistema, algo que por otra parte ya se venía hablando. Recuerdo siempre un psicólogo que tuve, que me decía que si uno quiere encontrar vampiros, tarde o temprano se convencerá de que existen. No está mal ser escéptico, pero eso debe aplicarse también a las teorías conspirativas, y seguir el criterio de Ockham de tomar las explicaciones más sencillas a un fenómeno cuando hay varias disponibles. Respecto del origen de este virus, es sabido que hubo alertas tanto de científicos, instituciones médicas y servicios de inteligencia desde bastante antes de su aparición. A mí me convencen explicaciones como la de David Quammen, Contagio: la evolución de las pandemias, respecto de un origen “natural” del COVID, y lo pongo entre comillas porque aunque no haya sido intencional, es bastante evidente que el desastre ambiental antropogénico empuja lo natural a cosas como ésta, ya advertidas hace tiempo como mencioné. Individuos como Bill Gates con seguridad están mucho más informados que nosotros, por lo cual se mueven y dicen sobre escenarios posibles antes que lo adviertan los demás. Esa es, justamente, una explicación según el criterio de Ockham de las conferencias que dio “el bueno” de Bill en las que parece hablar del futuro. Yo mismo, sin ser Gates ni Soros, puedo también predecir que si no cambia la forma en que tratamos al medio y al conjunto de los humanos, nuevas calamidades nos esperan, y peores que éstas. ¿Y que las élites buscan un reseteo compatible con sus intereses? Sin dudas, siempre operan con ventaja frente a situaciones nuevas. Pero eso no significa que sean omnipotentes. Está la política, la acción de muchos para incidir, si sabemos ver las cosas lo más próximo posible a cómo realmente son y nos organizamos. Es el llamado que están haciendo Chomsky, Naomi Klein y muchos otros.

Hugomon

Nuestras agencias van a tomar las decisiones sobre bio-seguridad y eficacia de la Sputnik V basado en resultados de fase 3 recolectados y presentados ¿por quién? Si los datos los presenta Rusia me parece sensato tener recelos. La manera torpe en que Putin hizo el anuncio original de que tenían una vacuna lista en tiempo récord deja claro que para Rusia esta vacuna es una apuesta política fuerte. Entonces, imaginando una situación hipotética donde dentro de unos meses lleguen los resultados de la fase 3 a la agencia rusa y no sean muy buenos, tipo que la vacuna no dé mucha protección efectiva, el Estado ruso, ¿va a anunciar eso o va a presionar fuertemente a las agencias locales a manipular la información? En conclusión, a mí me costaría confiar en la Sputnik 5 si no pasó por una investigación fase 3 independiente fuera de Rusia o, como mínimo, una con fuerte participación y fiscalización internacional.

yosoyelmencho

Es cierto lo de la confianza en los Estados. Pero es lo mismo en cualquier otro caso. El análisis para un laboratorio multinacional de cualquiera de las potencias es similar, porque atrás de todo eso está el Estado de la potencia de que se trate. Es cierto todo este tema de la falta de confianza, pero el nivel de riesgo para el poder político de errarle a la vacuna es muy alto no tanto desde el lado que no fuera lo suficientemente eficaz, porque eso se podría resolver en futuras versiones de la vacuna o en su reemplazo por otra más eficaz, el verdadero riesgo es que no fuera suficientemente segura, en el sentido que pudiera producir efectos secundarios graves a un número significativo de personas y eso creo que el sistema científico ruso lo tiene bajo control, hay más de una vacuna en desarrollo y ésta, dentro de todo, se basa en una tecnología ya probada para otras enfermedades, similar a la aplicada en la de Oxford y alguna de las opciones Chinas, es decir, están usando un enfoque conservador para el lanzamiento de una vacuna cuya aplicación inexorablemente va a ser iniciada en períodos muy anteriores a los que lleva el desarrollo de una vacuna normalmente. Pero no creo que Putin este arriesgándose mucho, por ahora los únicos "líderes" que a los que la pandemia les va afectar significativamente su carrera política están en Occidente y ya sabemos de quiénes estamos hablando.

el_griego

Tengo mis dudas sobre esto ¿pasó la fase 3 de prueba esta vacuna? Me parece un poco apresurado si la vacuna aún no pasó todas las pruebas clínicas cerrar un negocio de esta magnitud, para diciembre falta muy poco. Además, se debe tener en cuenta que va a ser una vacuna que va a recibir muchísima propaganda en contra, por cuestiones geopolíticas, y eso puede tener el efecto adverso de que luego haya gente que no quiera vacunarse, aún cuando la vacuna se pruebe que es segura. Y por último, estamos entrando en verano, mientras que EE.UU. y Europa están entrando en invierno, con importantes rebrotes, por lo cual si la vacuna se aprueba, va a tener muchísima demanda de esos países, ¿no conviene esperar? La vacuna rusa fue foco de muchísimas críticas, por supuestamente no haber pasado todos los ensayos clínicos correspondientes. Supongo que los funcionarios están obviamente mejor informados que yo, pero creo que hay varios aspectos que deben ser analizados, y tomar decisiones apresuradas en este contexto no sé si sea buena idea. Sobre todo, es fundamental una buena estrategia comunicacional para que, sea cual sea la estrategia de vacunación que se adopte, sea exitosa. Y hay que tener presente que, aún si la vacuna funciona y es segura, va a ser foco de muchísimas críticas y de desinformación.

Enzo_L

Mi argumento se centra claramente en la RESPONSABILIDAD CIUDADANA. Qué se hizo bien acá? Simple, la cuarentena estricta desde el inicio. Guste o no eso ha ido permitiendo fortalecer el sistema sanitario que no lo habían dejado en óptimas condiciones. Y era preciso GANAR TIEMPO. Algunas medidas parecerán insuficientes, y tal vez lo sean. Pero un Macri hubiera optado claramente, porque lo dijo, en que "murieran los que tuvieran que morir". Pobre pensamiento de un pobre sujeto. Ahora, la sociedad debe acompañar con responsabilidad y solidaridad sino es muy fácil quejarse y hablar en base a datos sacados quien sabe de dónde y vociferar como si fuéramos científicos, economistas o ambas cosas a la vez.

LANIN