Gerardo Morales apuesta a tomar distancia de Mauricio Macri

El gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales, volvió a dar un paso para mostrarse lejos del ala más dura de la oposición, la que representa Mauricio Macri. Después de declarar en los últimos días que el ex presidente "cumplió un ciclo" y que su afán de "seguir ocupando la centralidad no le hace bien al PRO y tampoco a la coalición” Juntos por el Cambio, ahora elogió al gobierno nacional: dijo tener "expectativas de que la economía va a estar muy bien el año que viene" y sostuvo que el trabajo conjunto entre Nación y provincias para enfrentar al coronavirus "hay que replicarlo en otros temas".

Las declaraciones de Morales se produjeron tras el encuentro que mantuvo con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en Casa Rosada, para analizar la situación de la pandemia en su provincia y evaluar el escenario económico.

Allí fue donde Morales dijo que "el mejor camino fue el del gobierno nacional trabajando junto a las provincias". Destacó que "con el presidente Alberto Fernández y con el ministro (de Salud) Ginés González García" Jujuy tuvo "una buena coordinación". "De no ser por eso --agregó-- habríamos estado en una situación mucho más calamitosa." Y para que no quedaran dudas, remarcó: "Comparto todo lo que se ha hecho, ratifico, lo volvería a hacer. Hay que seguir y no confiarse, hay rebrotes en el mundo, lo tenemos que ver todos, no hay que bajar los brazos", manifestó Morales.

"Fue importante concretar un convenio con Rusia (por la vacuna contra el coronavirus). Obviamente que va a poder ser aplicada cuando esté autorizado, cuando termine la tercera fase, pero es importante que el Gobierno haga convenio a futuro", dijo Morales.



El gobernador radical contó que le entregó a Cafiero "un informe de cómo estamos en Jujuy, que es bastante mejor, pero como sabemos todos la situación epidemiológica es precaria como en todos lados".



En otro orden, Morales --quien es cuestionado por la continuidad de la detención en Jujuy de la dirigente social Milagro Sala-- apuntó que ahora "hay una buena oportunidad para que el Presidente convoque a los distintos sectores" y consideró que "hoy más que nunca necesitamos la unidad de todos para que el país esté mejor".