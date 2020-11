Por qué Nicole Kidman volvió a cantar en "The Undoing"

Nicole Kidman explicó cómo fue que terminó cantando en los créditos de apertura de The Undoing, la nueva serie estrella de HBO. La actriz australiana ya mostró su talento musical en Moulin Rouge, de Baz Luhrmann; pero alguna vez señaló que cantar le resultaba "más incómodo" que actuar.

Aún así, Kidman le presta su voz al clásico de los años '30 “Dream a Little Dream of Me”, el tema principal de The Undoing, que estrena episodios los domingos a las 22 y luego queda disponible en las plataformas HBO GO y Flow.

Para explicar cómo el cover terminó en una producción televisiva, Kidman recordó: "Alrededor de un mes antes de que la serie estuviera terminada, la directora Susanne Bier me llamó y dijo 'Um, tuve una idea, quiero que grabes la secuencia de títulos'. Le dije que absolutamente no, pero insistió hasta que le dije que sí".

Al compartir el video en su cuenta de Instagram, Kidman subtituló: "Directora danesa + esposo músico + filmar en un estudio en un sótano = cantante nerviosa del tema principal de #TheUndoing".

Kidman protagoniza junto a Hugh Grant la serie escrita por David E. Kelley, el mismo autor de la exitosa Big Little Lies. El dúo interpreta a un exitoso matrimonio cuyas vidas comienzan a venirse abajo cuando la madre de un compañero de escuela de su hijo aparece brutalmente asesinada.