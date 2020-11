Feriantes piden trabajar los domingos, pero el COE no lo autoriza

Los trabajadores de la feria del Parque San Martín y de las ferias barriales se movilizaron ayer al Centro Cívico Municipal de Salta para pedir que se les permita trabajar los domingos. Sin embargo, fueron recibidos por autoridades municipales que aseguraron que el pedido aún no cuenta con la autorización del Comité Operativo de Emergencia (COE).

El secretario de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad de Salta, Aroldo Tonini, dijo a Salta/12 que la apertura de las ferias los domingos aún no es posible. Les comunicó que está vigente la resolución 58 del COE, que en su artículo 4 expresa que los domingos únicamente funcionarán las actividades de carácter esencial.

"Ante una consulta expresa al COE y al COCS (Central Operativa de Control y Seguimiento Covid-19) se nos contestó que no se podía", agregó Tonini. No obstante, el funcionario dijo a los feriantes que volverá a elevar el pedido ante las autoridades.

En la ciudad de Salta existen 33 ferias barriales en las zonas periféricas e integran a más de 4000 familias. En el caso del Parque San Martín, son 210 los puesteros, pero actualmente volvió a la actividad sólo la mitad.

Carlos Godoy, titular del Centro de Vendedores Ambulantes, dijo a Salta/12 que existe una necesidad inmediata de que puedan trabajar los domingos en el Parque San Martín. Aseguró que ese es el día que más venden porque las familias salen de paseo por el centro salteño.



Contó que hoy las ventas bajaron un 60% y que durante la semana "no entran personas" a los puestos colocados en el pasaje Beltrán.

Al reclamo de apertura, Godoy adjuntó un segundo pedido que tiene que ver con una definición en torno a la prórroga de la ordenanza que los habilita a permanecer en el Parque, donde fueron reubicados en 2008.

Ya en diciembre del año pasado habían solicitado que se trate el tema, sin embargo, se produjo el cambio de autoridades en el Concejo Deliberante capitalino, luego sobrevino la pandemia y no se logró el tratamiento.

Tonini hizo referencia al planteo y aseguró a los trabajadores que desde la intendencia de Bettina Romero existe una voluntad política para dar prórroga a la permanencia. El Ejecutivo Municipal presentó un proyecto al Concejo Deliberante el 20 de agosto donde solicita que se apruebe la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2021.

Sin embargo, en reiteradas oportunidades los trabajadores vienen pidiendo una ampliación de 4 años. “Para estar tranquilos pedimos 4 años como la vez pasada, ningún contrato comercial es por menos de 3 años”, dijo entonces Godoy. De aprobarse el proyecto del Ejecutivo, la extensión sólo sería de 1 año y 4 meses, con lo cual en diciembre de 2021 deberán pedir otra prórroga.

Artistan también por la reapertura

La Multisectorial de Trabajadores de la Música se movilizó ayer en caravana a la Casa de Gobierno solicitando que se permita la apertura de salones de fiesta para las celebraciones familiares. La Secretaría General de la Gobernación informó que revisarán el modelo de protocolo que los artistas presentaron hace 4 meses.

El músico Armando Marcelo contó a Salta/12 que fueron recibidos por tercera vez por el secretario de la Gobernación Matías Posadas quien les manifestó que trabajarán en su propuesta y tendrán novedades este fin de semana.

"Lo importante es el diálogo y la presencia de nuestro sector porque la verdad que ya no se puede seguir así", manifestó Marcelo. Además señaló que la mayoría de los trabajadores no recibió los beneficios del gobierno nacional o provincial para afrontar la pandemia.

Desde la Multisectorial se impulsa abrir los salones de fiesta para incorporar el trabajo de músicos, mozos, sonidistas, Djs, animadores, cocineros, entre otras actividades que hacen a la realización de eventos. Apelan a que se haga efectiva la apertura de las fiestas familiares, que después se pueda evaluar los resultados en 15 días y luego ir de forma progresiva abriendo boliches y carpas bailables.

"No somos ajenos a la situación que está pasando el país, pero la verdad es que ya no podemos sostener esta situación de no tener ingresos por nuestro trabajo", reiteró Marcelo.